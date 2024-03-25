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Питерец.ру » Культура » Концерт группы «Пикник» в БКЗ «Октябрьский» 27 марта не будет отменён

Концерт группы «Пикник» в БКЗ «Октябрьский» 27 марта не будет отменён

0
38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.soyuz.ru
Информация о том, что концерт «Пикника» 27 марта состоится в Санкт-Петербурге, появилась в интернете.

БКЗ «Октябрьский» сообщил, что концерт рок-группы «Пикник», запланированный на 27 марта, состоится, но пройдёт в формате вечера памяти. Вместе с «Пикником» выступит оркестр «Таврический». «Питерец.ру» цитирует официальные заявления группы «Пикник»:

«Мы все продолжаем переживать эти страшные и трагические дни вместе. Мы видим и слышим вашу поддержку, разделяем слова солидарности с семьями пострадавших и соболезнуем погибшим. В нашем графие выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге 27 марта

Концерт будет посвящён памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», а все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших от террористической атаки 22 марта.

Группа «Пикник» является одним из старожилов музыкального направления «русский рок». Коллектив был основан в Ленинграде ещё в 1978 году, а многолетний фронтмен «Пикника» Эдмунд Шклярский пришёл в группу в 1981 году, ещё через год был выпущен первый альбом «Дым». Всплеск популярности группы «Пикник» произошёл в начале этого века, когда в активную ротацию на радио попала их песня «Фиолетово-чёрный». В дискографии группы – множество альбомов: «Танец волка», «Иероглиф», «Харакири», «Немного огня», «Жень-Шень», «Египтянин» и другие.

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