В Мариинском дворце открылась уникальная выставка «Женщина-весна». Куратор экспозиции – директор международного историко-культурного благотворительного проекта «Балы. Четыре сезона» Марина Король. Предметы предоставлены известными коллекционерами Санкт-Петербурга – Дмитрием Горячевым, Михаилом Борцом, Людмилой Печкуновой и Валентиной Кузнецовой-Ли.

– Впереди важнейшие даты – 30-летие Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 180-летие постройки Мариинского дворца. Это послужило импульсом, чтобы здесь открылась такая интересная выставка. Весна тем радостна, что заставляет сбросить зимние оковы и открыться всему новому. Уверена, что сегодняшняя выставка позволит вам заново взглянуть на себя и на мир вокруг, – приветствовала гостей депутат петербургского парламента Наталия Астахова.

На выставке представлены редкие открытки начала ХХ века, изготовленные фотоспособом и раскрашенные вручную, вещи из частных коллекций, которые сопровождали и составляли мир женщины: дамские рисовальные альбомы с эскизами для фарфора и самим фарфором, украшения – веер, шляпные булавки и пряжки, художественно оформленные упаковки для сладостей. Экспозиция будет открыта до 12 марта.