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Питерец.ру » Общество » Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово

Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти с 9 января запустят новые поезда до Волосово

Чтобы улучшить транспортное сообщение для жителей Ленинградской области, с 9 января вводятся новые поезда из Санкт-Петербурга до Волосово.

Эти поезда будут курсировать ежедневно, обеспечивая более удобный и быстрый способ передвижения для жителей региона.

Первый поезд № 6685 "Санкт-Петербург - Балтийский — Волосово" будет отправляться с Балтийского вокзала в 19:55 и прибывать в Волосово в 21:59.

Обратный рейс № 6686 "Волосово – Санкт-Петербург - Балтийский" будет отправляться из Волосово в 6:00 и прибывать на Балтийский вокзал в 8:04.

Помимо новых поездов, в ближайшее время также планируется продление существующих поездов на Витебском, Выборгском, Ириновском и Московском направлениях. Это позволит охватить еще больше населенных пунктов Ленинградской области и сделать путешествия для жителей региона еще более комфортными и удобными.

Введение новых поездов и продление существующих станет значительным шагом в улучшении транспортной доступности Ленинградской области. Благодаря этому жители региона смогут добираться до своих пунктов назначения быстрее и комфортнее, что позитивно скажется на качестве их жизни и работе.

Кроме того, новые поезда обеспечат дополнительные рабочие места для железнодорожников и работников сферы обслуживания, что будет способствовать экономическому развитию региона. Таким образом, улучшение транспортной инфраструктуры Ленинградской области принесет пользу не только жителям, но и всей экономике региона.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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