ента новостей

12:49
Открытие выставки «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи»
12:39
В Петербурге на Звездной улице тушили крышу троллейбуса
12:02
Два проекта Пятого канала победили в двух номинациях ТЭФИ-2023
11:53
Депутаты Петербурга вручили подарки бойцам Ленинградского полка
11:42
В центре Петербурга пенсионерка передала мошенникам почти 5,2 млн рублей
10:15
В Ленобласти на трассе «Сортавала» полностью перекроют движение в направлении Сортавалы
10:12
В Гатчине 71-летняя педагог музыкальной школы перевела аферистам более 2,4 млн рублей
09:59
Концерт иранской музыки в Филармонии
09:51
В Ленобласти во время дорожного конфликта водителю стреляли в ногу
09:40
В Красногвардейском районе в кафе мигранты устроили массовую драку
09:31
Подростки затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе
02:01
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в овертайме со счётом 89:104, да ещё и Сергей Карасёв получил травму
01:35
«Зенит» после минимальной победы над «Пари НН» будет отдыхать до марта, пребывая на втором месте в чемпионате РПЛ
15:36
На Всильевском острове совешен налет на салон оптики
01:49
ВХЛ: «СКА-Нева» и петербургское хоккейное «Динамо» одержали крупные победы в своих матчах 9 декабря, при этом Артемий Плешков не пропустил
01:30
Волейбольный «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО» в 9-м туре Суперлиги, и это закономерный результат
19:32
В Красногвардейском районе на соревнованиях по вольной борьбе произошла поножовщина
12:39
В Петербурге задержали жителя Бурятии, обманувшего пенсионерку
12:33
В Калининском районе задержали мужчину до смерти избившего свою подругу
12:28
В Петроградском районе пенсионерка передала телефонным мошенникам 6 млн рублей
12:22
В Колпино женщина обокрала собственную бабушку
12:16
В Петербурге на 60-летнего мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма, завели уголовное дело
22:50
После победы над «Зенитом» «Локомотив» в 18-м туре чемпионата Российской Премьер-лиги победил «Урал» при температуре ниже -10 градусов
22:23
Оба петербургских клуба проиграли свои очередные матчи в ВХЛ: «Динамо» уступило «Нефтянику» из Альметьевска со счётом 3:4Б, а «СКА-Нева» не сумела забить ЦСК ВВС
21:55
Француз Эртель сделал дабл-дабл в победном для «Зенита» матче чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Самарой»
15:00
11 декабря трассу «Скандинавия» перекроют шесть ра
14:36
Выставка «Рожденные пешками»
14:26
ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске
14:17
На Васильевском острове в одном из жилых кварталов установили современное освещение
14:09
В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Мы выбираем Россию»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Открытие выставки «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи»

Открытие выставки «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи»

0
3
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков состоится открытие выставки «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи»

18 декабря 2023 года в 12:00 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (структурное подразделение ЦВЗ «Манеж») состоится пресс-показ масштабного художественного проекта «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи» с участием 27-ми российских музеев.

На выставке будет представлено более 100 работ художников ХХ века. Впервые в российской выставочной практике советское искусство рассматривается сквозь опыт культурного мышления, вкуса и эстетики импрессионизма. 

Произведения целого ряда известных мастеров, таких как Юрий Пименов, Петр Вильямс, Игорь Грабарь, Борис Иогансон, Владимир Лебедев, Роберт Фальк, Исаак Бродский, Петр Осолодков, Евсей Моисеенко и др., а также авторов, волею обстоятельств выпавших из оборота научного исследования, таких как Александр Исупов, Михаил Демидов, Виктор Мей, Ирина Бройдо, Эльбей Рзакулиев и др. (их живописные произведения демонстрируются в Санкт-Петербурге впервые), помогают выстроить достоверный облик культуры советского периода, осознать и понять многие проявления художественных поисков. Несмотря на борьбу с формализмом и различные разоблачительные кампании самобытность таланта и творческие увлечения авторов способствовали рождению альтернативной художественной ситуации в советской культуре.

Зрительская востребованность в изучении стиля импрессионизма постоянна. Проекты, посвященные этой теме, были репрезентованы различными музеями, такими как Музей русского импрессионизма в Москве, ГМИИ им. А. С. Пушкина.  Выставка «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи» близка им по целеполаганию — показать историю стиля, но на оригинальном материале советской эпохи. Особенность проекта МИСП заключается в предпочтении иного жанра, помимо обязательного натюрмортного и пейзажного: портрет и фигура в интерьере и на пленэре, бытовые и производственные сценки, камерные малофигурные композиции.

- Марина Джигарханян, директор МИСП –

«Многолетний опыт работы МИСП с художественным материалом ХХ века выявил необходимость организации выставки, которая смогла бы представить искусство советского времени не как одномерное подцензурное явление, а как интенсивно развивающийся творческий процесс художественных поисков, ориентированный на традиции и достижения предшествующих эпох. Экспозиция таким образом разрушает укоренившиеся в сознании устойчивые стереотипы о тотальном господстве «социалистического реализма», лишенного каких-либо признаков жизни. Советские мастера, по крайней мере многие из них, ставили себе и разрешали собственные творческие задачи, переводя общественные идеалы в энергию индивидуальных художественных возможностей и интересов, в язык живописной поэтики. Импрессионизм, система его приемов стали для многих советских мастеров своеобразным источником вдохновения, могучим импульсом для внутреннего раскрепощения, для выражения личностных живописных ощущений и эмоциональных настроений».

На подготовку выставки ушло более года. Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков работал в тесном сотрудничестве с многочисленными российскими музеями, которые щедро делились своими собраниями. В результате собран невероятно интересный и разнообразный живописный материал.

 – Марина Джигарханян, директор МИСП –

«Глядя на выставленные произведения, понимаешь, что свет, изменчивые состояния световоздушной среды, как характерные для импрессионистической стилистики способы трансформирования реальности широко использовался советскими мастерами. Именно это и определило название выставки – Свет и воздух».  Созданный художниками мир раскрывается перед нами как напоенное лучезарным благодушием и светом бытие, в своей идеологической направленности вполне отвечающее декларируемым установкам эпохи и вместе с тем захватывающее эстетической красотой зрелище». 

Экспозиция выставки состоит из четырех самостоятельных разделов: пейзаж, портрет, труд, отдых, выстроенных в соответствии с представляемыми темами. 

В разделе Пейзаж будничные мотивы городских парков, полевых цветов на фоне сияющей голубизны неба, блестящие переливы солнечных лучей на воде,  морские набережные с гуляющими людьми художники вкладывают всю силу своих чувств, ощущение слитности с природой, восхищение перед ее мажорной сущностью. Реальность превращена в трепетную, ласкающую глаз картину душевной радости или мечту о ней.

Представляя жанр Портрета, организаторы сознательно сосредоточились на лирической линии развития сюжета, на сугубо частном аспекте человеческого существования. Образы молодых рафинированных красавиц, матерей с детьми, подростков покоряют подлинной интимностью чувств и переживаний. Предлагается такое измерение современного мироздания в интерпретации натуры, когда состояние души — самоуглубленно-созерцательное, элегически-безмятежное, сентиментально-мечтательное — передается через различные световые рефлексы, тональные колебания, мерцания и подвижность цвета.

Наибольший интерес с точки зрения связи советского искусства с идеологическим дискурсом эпохи представляет раздел, посвященный жанровой живописи. Произведения отображают процессы труда и отдыха. Запечатлены люди, которые заняты уборкой урожая, ловлей рыбы, строительством плотов на воде или стиркой белья, ударники труда, молодые фабричные работницы и колхозницы.

Величавые смыслы, заложенные в ключевые мотивы советской эпохи, были привлекательны для многих авторов. Творческое стремление визуализировать миф, мечту давало яркие всходы, приводило к интереснейшим художественным истолкованиям тем, востребованных государством. Идейно-эмоциональный замысел содержания раскрывался через заряд живописного воображения, богатство и свободу пластических приемов, сложные цветовые и световые решения.

Проект «Свет и воздух» посвящен импрессионистическому вектору тяготений как своеобразной форме преодоления официозных штампов, как художественному методу, позволявшему эстетизировать канонические советские темы, насыщать их эмоциональными смыслами, обогащать свободой живописных завоеваний.

Торжественное открытие выставочного проекта «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи» состоится 18 декабря в 18:00.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-11-2022, 11:44
Межмузейный выставочный проект «Портрет художника»
12-09-2023, 14:30
Выставка Михаила Ершова «Есть только миг»
7-05-2018, 17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
6-09-2021, 14:02
Выставка «Невидимые линии»
8-07-2020, 12:53
Выставка "Реалисты России"
6-07-2021, 15:03
Выставка «Культурная дислексия»

Происшествия на дорогах

0
267
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
275
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
403
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
386
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх