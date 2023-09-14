«Месяц Дмитрия Шостаковича в Мариинском» продолжится исполнением 4-й и 5-й симфоний композитора 14 сентября, дирижирует Валерий Гергиев

«Питерец.ру» знает, почему «Месяц Дмитрия Шостаковича» в Мариинском театре завершится 25 сентября – в этот день в 1906 году родился композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизнь и творчество Шостаковича неразрывно связаны с Ленинградом, где он жил и творил. Шостакович был удостоен званий Героя Социалистического Труда и Народного артиста СССР, ему было присуждено множество премий.

Предстоящему дню рождения Шостаковича Мариинский театр посвятил цикл «Все симфонии Шостаковича», на протяжении которого будут ещё и показаны спектакли, относящиеся к «репертуарным редкостям» - об этом гласит сайт театра. Началась эта музыкальная программа 10 сентября, когда были исполнены 1-я, 2-я и 3-я симфонии Шостаковича. А 14 сентября Симфонический оркестр Мариинки под управлением Народного артиста РФ и Героя Труда РФ Валерия Гергиева исполнит в Концертном зале театра (ул. Писарева, 20) 4-ю (до минор) и 5-ю (ре минор) симфонии композитора, начало концерта – в 19:00, стоимость имеющихся в продаже билетов – от 1000 до 2400 рублей.

16 сентября «Месяц Шостаковича» в Мариинке продолжится сразу двумя концертами. В 14:00 начнётся концерт с участием виолончелиста Алесандра Рамма, а в 19:00 – «Ленинградская» симфония № 7.