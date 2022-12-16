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Питерец.ру » Культура » Выставка работ финалистов конкурса «Всё будет хорошо!!!!»

Выставка работ финалистов конкурса «Всё будет хорошо!!!!»

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32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
Выставка работ финалистов конкурса «Всё будет хорошо!!!!»

22 декабря, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., д. 70/ состоится открытие выставки работ финалистов и награждение победителей всероссийского конкурса «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!».

Калининград, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь, Салехард, Красноярск, Томск, Хабаровск.

Что чувствуют и думают жители этих и множества других городов России?

Что помогает им сохранять оптимизм и силы в наше непростое время?!

Ответы – в работах художников.

Из 1260 присланных на конкурс картин, скульптур, инсталляций кураторы АРТМУЗЫ отобрали 104 самых ярких, эмоционально наполненных, вызывающих отклик, увидеть которые посетители музея смогут до 22 февраля. Вход свободный.

Столь масштабная выставка приурочена к десятилетию творческого пространства АРТМУЗА.

Победители конкурса «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!» будут объявлены на вернисаже 22 декабря, в 19:00. По хорошей традиции, мероприятие открыто самой широкой публике и бесплатное.

По этой ссылке вы можете познакомиться с работами финалистов и их историями, оценить, насколько извилисты человеческие судьбы. Но в каждом случае есть место оптимизму и надежде.

https://disk.yandex.ru/d/YDiTd6BYmL4Vmw

Источник: АРТМУЗА
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