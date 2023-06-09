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Питерец.ру » Культура » Ева Польна даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге

Ева Польна даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Roof Fest
6 июля Ева Польна выступит на летнем фестивале концертов на крыше в Петербурге с традиционным большим сольным концертом

Одна из самых ярких поп-певиц возвращается на сцену фестиваля Roof Fest — 6 июля Ева Польна выступит на летнем фестивале концертов на крыше в Петербурге с традиционным большим сольным концертом.
Ева Польна уже более 20 лет остается одной из самых узнаваемых и любимых поп-исполнительниц России. Ева всегда была ярким воплощением оптимизма и молодости и сейчас подтверждает свой успех, собирая полные залы и покоряя все новых поклонников своим голосом и проникновенным исполнением. Секрет ее популярности — дарить песни, под которые миллионы людей любят и танцуют. Каждый концерт Евы — это оригинальное представление, тщательно подобранные образы и яркое шоу.
На ROOF FEST в Петербурге Ева Польна впервые выступит с обновленной концертной программой, которая идеально попадает в разгар лета, когда под звуки любимых песен с близкими людьми можно встретить закат солнца на Финском заливе.
Билеты на концерт уже в продаже.
Новый сезон ROOF FEST пройдет в Петербурге и в Москве с мая по сентябрь. На площадке с самыми красивыми закатами и живописным
видом на залив Roof Place выступят Ёлка, IOWA, Лолита, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», «Танцы минус» и другие артисты.
Roof Fest — это петербургский атмосферный музыкальный проект, объединивший в своей концепции визитные карточки культурной столицы: бесконечные летние закаты, живую любимую музыку и, конечно, романтику крыш. За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 300 мероприятий, среди которых концерты Леонида Агутина, Димы Билана, The Hatters, «Сурганова и Оркестр», «Симфоническое кино», «Диана Арбенина. Ночные снайперы», «Би-2», Полины Гагариной, Therr Maitz и многих других.

Источник: Roof Fest
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