ента новостей

20:37
Фотовыставку «Жёны Героев» представят в Мариинском дворце
20:33
В Мариинском дворце стартовал проект «Молодые учёные Санкт-Петербурга»
19:58
В Ленобласти после пожара в садоводстве обнаружили погибшего
17:47
Триумф и трагедия «Эскадрильи им. Максима Горького» в «Пулково-2»
16:52
Друг Беглова заплатит 172 миллиона за срыв сроков реставрации ОКН в Петербурге
16:41
Анатолию Карпову – 72! Противостояние Карпова и Корчного в Багио ранее лёг в основу фильма «Чемпион мира»
16:35
В Мариинском дворце наградили победителей детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу»
14:51
«Start-up СПбГУ — 2023»: в Университете выберут лучший инновационный проект
14:44
В Металлострое провайдер подключил услугу без согласия жильцов
14:18
Новый стрит-арт в секретном дворе бара Мачты и большая вечеринка в честь открытия летнего сезона
14:05
Бывший волейболист «Зенита» и «Динамо-ЛО» Александр Волков завершил карьеру и сразу стал главным тренером клуба «Белогорье»
13:50
В Ленобласти запускают программы переподготовки участников СВО
13:46
Александр Бельский поздравил выпускников гимназии № 433
13:44
На Васильевском острове пенсионер «одолжил» аферисту 700 тысяч рублей
12:21
Выставка Ивана Чемакина «БШдкМ»
10:24
В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста
10:19
В Петербурге двое уголовников ограбили пассажира в рейсовом автобусе
10:12
В Петербурге нетрезвый пассажир «Гелендвагена» палил в воздух из травматики
09:54
В Пушкине 21-летняя девушка ударила ножом свою мать
09:41
По меньшей мере 19 детей погибли при пожаре в школьном общежитии в Гайане
09:33
Миллионы жителей Мексики предупреждены о необходимости подготовиться к эвакуации из-за выброса пепла вулканом Попокатепетль
23:48
«Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола
23:20
На ЧМ – 2023 Канада неожиданно проиграла по буллитам Норвегии, а Оскар Линдберг, Андре Петерссон и Никита Михайлис набрали по 2 очка
20:34
В Ботаническом саду СПбГУ зацветет «Царица ночи»
19:20
В Ленобласти пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту
19:19
Футбольный клуб «Ленинградец» снова не смог выиграть и забить – не начался ли у команды Сергея Кирьякова спад?
18:52
Премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода»
18:49
Градозащитница Шушпанова: подрядчики Смольного не понимают исторической ценности «Сестрорецкого курорта»
16:35
Литературный музей «ХХ век» открыл «Портал в Арктику» в центре Петербурга
16:04
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и с автодорогой Петербург-Матокса перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце стартовал проект «Молодые учёные Санкт-Петербурга»

В Мариинском дворце стартовал проект «Молодые учёные Санкт-Петербурга»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце при поддержке Молодёжного парламента при ЗакС Петербурга стартовал первый этап проекта «Молодые учёные Санкт-Петербурга»

В Мариинском дворце при поддержке Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга стартовал первый этап проекта «Молодые учёные Санкт-Петербурга». Он посвящён медицинской отрасли. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя ЗС СПб Павел Иткин и депутат Дмитрий Панов, петербургские учёные, представители производственных компаний и высших учебных заведений.

— Отрадно, что сегодняшняя встреча посвящена такой важной и нужной теме, как технологичные медицинские разработки. Здоровье нации имеет стратегическое значение для всей нашей страны. Развитие научно-технического комплекса России определяется тесной взаимосвязью науки, образования и реального сектора. Надеюсь, проекты молодых петербургских учёных найдут практическое применение и станут весомым вкладом в развитие отечественной прикладной науки, в достижение технологического суверенитета нашей страны. Искренне желаю вам, чтобы представленные вами проекты по достоинству были оценены экспертным сообществом, — сказал Дмитрий Панов.

Проект «Молодые учёные Санкт-Петербурга» призван способствовать трансформации научной идеи в готовый продукт. В его повестке представлено 8 разработок. Среди них тренажёр лапароскопических навыков для хирургов, цифровая платформа универсальных алгоритмов дифференциальной диагностики заболеваний, прибор для нагрева композита в полости зуба при пломбировании зубов с кариозными дефектами, стеклоиономерный цемент для фиксации несъёмных зубных протезов, прибор для малоинвазивной чрескожной пункционной гастростомии с проводником, методика ранней реабилитации детей с тяжелой степенью тугоухости и глухотой, тест-система для раннего выявления онкогематологических заболеваний, лазерный аппаратно-программный комплекс для выполнения хирургического лечения пациентов со стенозами гортани.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-06-2022, 19:38
Победителей конкурса детского рисунка «Моя Россия» наградили
19-12-2022, 17:23
В Мариинском дворце начала работу конференция по вопросам наставничества в образовании
25-04-2023, 09:03
В Мариинском дворце приняли делегацию национального парламента Непала
18-05-2023, 17:18
Выставка детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы»
10-05-2023, 15:21
Мариинский дворец посетили депутаты Сухумского городского Собрания
26-10-2022, 16:23
Выставка «Великий Петр к нам ввел науки…»

Происшествия на дорогах

0
164
Сегодня, 10:24
В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста
0
129
Вчера, 13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
0
170
Вчера, 10:41
В Ленобласти «Нива» попала под колеса грузового состава на железнодорожном переезде
0
116
Вчера, 10:13
В Приморском районе мотоциклист сбил 7-летнего мальчика
Наверх