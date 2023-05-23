В Мариинском дворце стартовал проект «Молодые учёные Санкт-Петербурга»

В Мариинском дворце при поддержке Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга стартовал первый этап проекта «Молодые учёные Санкт-Петербурга». Он посвящён медицинской отрасли. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя ЗС СПб Павел Иткин и депутат Дмитрий Панов, петербургские учёные, представители производственных компаний и высших учебных заведений.

— Отрадно, что сегодняшняя встреча посвящена такой важной и нужной теме, как технологичные медицинские разработки. Здоровье нации имеет стратегическое значение для всей нашей страны. Развитие научно-технического комплекса России определяется тесной взаимосвязью науки, образования и реального сектора. Надеюсь, проекты молодых петербургских учёных найдут практическое применение и станут весомым вкладом в развитие отечественной прикладной науки, в достижение технологического суверенитета нашей страны. Искренне желаю вам, чтобы представленные вами проекты по достоинству были оценены экспертным сообществом, — сказал Дмитрий Панов.

Проект «Молодые учёные Санкт-Петербурга» призван способствовать трансформации научной идеи в готовый продукт. В его повестке представлено 8 разработок. Среди них тренажёр лапароскопических навыков для хирургов, цифровая платформа универсальных алгоритмов дифференциальной диагностики заболеваний, прибор для нагрева композита в полости зуба при пломбировании зубов с кариозными дефектами, стеклоиономерный цемент для фиксации несъёмных зубных протезов, прибор для малоинвазивной чрескожной пункционной гастростомии с проводником, методика ранней реабилитации детей с тяжелой степенью тугоухости и глухотой, тест-система для раннего выявления онкогематологических заболеваний, лазерный аппаратно-программный комплекс для выполнения хирургического лечения пациентов со стенозами гортани.