ента новостей

22:07
Ректор петербургской консерватории Алексей Васильев стал почётным профессором в Белоруссии
19:10
Малком из «Зенита» дебютировал за сборную Бразилии, выйдя на замену на 82-й минуте в матче с Гвинеей
16:47
Сергей Боярский: Нет благороднее профессии, чем спасать здоровье и жизни людей
15:45
В БДТ им. Товстоногова 18 июня – спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым и Агриппиной Стекловой
15:43
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
15:36
В Колпино пьяный лихач на «Ладе Гранте» въехал в жилой дом
14:18
Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что Кубок Стэнли ему «до лампочки»
14:10
В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате
14:00
В Пушкине иномарка сбила 17-летнего подростка
13:41
В центре Петербурга задаржали карманника
13:06
На Васильевском острове задержали пьяного стрелка
12:42
В Петербурге мужчину ранили шампуром
22:15
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги своего участия в ПМЭФ – 2023
20:16
Генерал-полковник Олег Плохой вручил дипломы выпускникам Санкт-Петербургского военного института Росгвардии
18:45
85 лет исполнилось бы сегодня одному из символов ленинградских и петербургских шахмат Владимиру Карасёву
17:31
В Петербурге состоялось торжественное поднятие флагов трех исторических эпох
16:58
В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь
16:51
Во Всеволожске задержали подозреваемого в угоне
16:33
В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором
15:36
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»
15:24
В Ленобласти задержан стрелок по прохожим
15:06
В Сестрорецке задержали пиромана
14:58
На ПМЭФ – 2023 Андрей Фурсенко принял участие в обсуждении темы «Социальная сплочённость и устойчивость общества»
14:56
Полицейские задержали двух лжесотрудниц социальной службы, обокравших пенсинерку в Металлстрое
14:16
В Петербурге в результате ДТП двух троллейбусов пострадал пассажир
10:30
В Ленобласти полицейские выясняют обстоятельства утопления 15-летнего подростка
23:00
Кирилл Столбов отправлен «Зенитом» в ростовскую аренду, а Далером Кузяевым заинтересовался турецкий «Бешикташ»
19:18
Михаил Пиотровский и Вячеслав Фетисов на ПМЭФ – 2023 поучаствовали в обсуждении темы «Мифология наших дней: сколько стоит легенда», а вот Валерий Гергиев не присутствовал
18:19
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступили на ПМЭФ – 2023, модератором стал политолог Дмитрий Саймс
15:05
На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Ректор петербургской консерватории Алексей Васильев стал почётным профессором в Белоруссии

Ректор петербургской консерватории Алексей Васильев стал почётным профессором в Белоруссии

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.conservatory.ru
Другим лауреатом стал коллега Васильева с Урала.

Сайт консерватории имени Н. И. Римского-Корсакова информирует о том, что ректор этого образовательного учреждения удостоен почётного звания в дружественной Белоруссии. «Питерец.ру» считает присвоение ректору СПбГК, профессору кафедры виолончели и заслуженному артисту Российской Федерации Алексею Васильеву звания почётного профессора Белорусской государственной академии музыки ещё одним знаком сотрудничества двух стран во многих сферах.

Васильев (на фото - справа) и ректор Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского Валерий Шкарупа получили звания почётных профессоров Белорусской музыкальной академии за большой вклад в подготовку профильных специалистов высшей квалификации и укрепление международного престижа белорусского вуза в образовательном и культурном пространстве.

«Питерец.ру» поздравляет ректора консерватории и напоминает, что Алексею Васильеву в январе исполнилось 52 года, он окончил тот же вуз, который возглавляет с 2015 года. Ещё учась в консерватории, Васильев уже играл в симфоническом оркестре Юрия Темирканова. Более 10 лет Васильев возглавлял музыкальное училище, некоторое время был деканом оркестрового факультета консерватории. Заслуженным артистом РФ Васильев стал в 2018 году.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-02-2023, 11:24
Концерт духовой музыки «Весенние мотивы» в Историческом парке
25-05-2023, 14:24
Концерт духовой музыки «КЛАРНЕТОВЫЙ РЕВЕРАНС»
12-02-2021, 12:41
В Историческом парке "Россия - моя история" состоится бесплатный концерт баянистов и аккордеонистов
15-02-2021, 19:14
Исторический парк подарит петербуржцам музыкальный вечер с оркестром
25-05-2022, 20:28
При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»
15-03-2021, 12:59
В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 15:36
В Колпино пьяный лихач на «Ладе Гранте» въехал в жилой дом
0
109
Сегодня, 14:10
В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате
0
94
Сегодня, 14:00
В Пушкине иномарка сбила 17-летнего подростка
0
125
Вчера, 16:58
В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь
Наверх