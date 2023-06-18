Ректор петербургской консерватории Алексей Васильев стал почётным профессором в Белоруссии

Сайт консерватории имени Н. И. Римского-Корсакова информирует о том, что ректор этого образовательного учреждения удостоен почётного звания в дружественной Белоруссии. «Питерец.ру» считает присвоение ректору СПбГК, профессору кафедры виолончели и заслуженному артисту Российской Федерации Алексею Васильеву звания почётного профессора Белорусской государственной академии музыки ещё одним знаком сотрудничества двух стран во многих сферах.

Васильев (на фото - справа) и ректор Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского Валерий Шкарупа получили звания почётных профессоров Белорусской музыкальной академии за большой вклад в подготовку профильных специалистов высшей квалификации и укрепление международного престижа белорусского вуза в образовательном и культурном пространстве.

«Питерец.ру» поздравляет ректора консерватории и напоминает, что Алексею Васильеву в январе исполнилось 52 года, он окончил тот же вуз, который возглавляет с 2015 года. Ещё учась в консерватории, Васильев уже играл в симфоническом оркестре Юрия Темирканова. Более 10 лет Васильев возглавлял музыкальное училище, некоторое время был деканом оркестрового факультета консерватории. Заслуженным артистом РФ Васильев стал в 2018 году.