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Питерец.ру » Культура » Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова: новое заключение экспертизы

Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова: новое заключение экспертизы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Главгосэкспертиза
Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Новое положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию и реставрацию расположенной в Санкт-Петербурге первой консерватории России выдала Главгосэкспертиза России.

 «Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова – это важный культурный объект для Санкт-Петербурга и всей страны. Реконструкция позволит сохранить этот объект культурного и исторического наследия, а также повысить уровень услуг в образовательной и досуговой сферах», - комментирует Белла Кайтмазова - главный эксперт проекта Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России.

«По проекту в Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге появятся новые общественные пространства. В ходе первой реконструкции предполагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла. Благодаря новой светопрозрачной кровле площадь здания увеличится более чем на 600 кв. м», - рассказали в пресс-службе Единого заказчика, который контролирует реализацию объекта.

В настоящее время для новых пространств дополнительно приобретаются системы вентиляции, кондиционирования, отопления и пожарной безопасности. Технологическое оборудование обеспечит соответствие необходимым требованиям по акустике Большого и Малого залов Консерватории. После проведенного обследования уточнены работы по реконструкции кровли и усилению фундаментов.

Осенью 2021 года публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» возобновила первоочередные работы по реставрации Консерватории. Полностью обновить лепной декор на фасаде Консерватории со стороны улицы Декабристов планируется до конца 2022 года. Монтаж уже отреставрированных и воссозданных деталей начат в конце июля. Реставрация демонтированных гипсовых деталей проходила в течение полугода в мастерских города.

Завершить ремонтно-реставрационные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, заключили в пресс-службе Единого заказчика.

Источник: Главгосэкспертиза
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