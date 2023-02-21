Петербург подготовит для Мариупольского драмтеатра 12 артистов и 4 режиссера

Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге (РГИСИ) в апреле открывает первый отборочный этап для абитуриентов из Мариуполя, Донецка и Луганска. В новом учебном году вуз примет 16 ребят с Донбасса для обучения по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссура театра». Это целевая квота, которую Минкультуры России определило с целью подготовки кадров для Мариупольского драматического театра. Инициатором пополнения мариупольской труппы новыми талантами, прошедшими петербургскую сценическую школу, стала актриса, депутат городского Заксобрания Анастасия Мельникова (фракция «Единой России»).

«Основа – это Мариуполь, но, как правильно считают педагоги, 150 заявок на город, где сейчас живет 200-250 тысяч жителей, не будут закрыты. Поэтому было принято решение, что будет и Луганск, и Донецк – абитуриенты этих городов тоже имеют право прислать заявки», – сообщила депутат.

Первый отборочный тур стартует 3 апреля и пройдет в дистанционном формате. Абитуриентам нужно записать и прислать на конкурс свои видеовизитки.

«В театральном институте есть разработанная система, как отбирать по видеовизиткам. Руководитель курса здесь в Петербурге должен дать условия – что нужно представить кандидату: стихотворение, басню, прозу, песню, танец – что бы он хотел, чтобы было записано. Всё решится в эти дни. Мы начинаем с этого, используя опыт пандемии. В результате первого отбора будет выбрано 30-35 человек, которые приедут в Петербург и уже очно будут сдавать экзамены», – рассказала Анастасия Мельникова.

По условию договора, который каждый из зачисленных студентов подпишет с руководством Мариупольского драматического театра, три года они должны отработать в труппе этого театра.

Депутат акцентировала, что взорванное здание Мариупольского драмтеатра в рамках побратимских связей восстанавливает именно Санкт-Петербург, и что к моменту завершения строительных работ ребята, набранные в РГИСИ, уже успеют освоиться в выбранной профессии и, вернувшись домой, своими талантами смогут вдохнуть новую жизнь в мариупольскую труппу. Широкие побратимские связи двух городов от этого станут ещё крепче.

Детали организации приемной кампании в феврале обсудили на совещании с участием ректора РГИСИ Натальи Пахомовой, руководителя будущего курса Александраа Кладько, и.о. министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтякова и генерального директора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина.

Напомним, драматический театр в Мариуполе был разрушен националистами батальона «Азов» 16 марта 2022 года. Сейчас петербургские специалисты ведут восстановление здания, а также ремонтируют Мариупольскую камерную филармонию.