Петербург подготовит для Мариупольского драмтеатра 12 артистов и 4 режиссера

Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге (РГИСИ) в апреле открывает первый отборочный этап для абитуриентов из Мариуполя, Донецка и Луганска. В новом учебном году вуз примет 16 ребят с Донбасса для обучения по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссура театра». Это целевая квота, которую Минкультуры России определило с целью подготовки кадров для Мариупольского драматического театра. Инициатором пополнения мариупольской труппы новыми талантами, прошедшими петербургскую сценическую школу, стала актриса, депутат городского Заксобрания Анастасия Мельникова (фракция «Единой России»).
Первый отборочный тур стартует 3 апреля и пройдет в дистанционном формате. Абитуриентам нужно записать и прислать на конкурс свои видеовизитки.
По условию договора, который каждый из зачисленных студентов подпишет с руководством Мариупольского драматического театра, три года они должны отработать в труппе этого театра.
Депутат акцентировала, что взорванное здание Мариупольского драмтеатра в рамках побратимских связей восстанавливает именно Санкт-Петербург, и что к моменту завершения строительных работ ребята, набранные в РГИСИ, уже успеют освоиться в выбранной профессии и, вернувшись домой, своими талантами смогут вдохнуть новую жизнь в мариупольскую труппу. Широкие побратимские связи двух городов от этого станут ещё крепче.
Детали организации приемной кампании в феврале обсудили на совещании с участием ректора РГИСИ Натальи Пахомовой, руководителя будущего курса Александраа Кладько, и.о. министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтякова и генерального директора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина.
Напомним, драматический театр в Мариуполе был разрушен националистами батальона «Азов» 16 марта 2022 года. Сейчас петербургские специалисты ведут восстановление здания, а также ремонтируют Мариупольскую камерную филармонию.