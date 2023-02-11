Петербургским росгвардейцам продемонстрируют «Тюремный дневник» Марии Бутиной

Спектакль «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной будет продемонстрирован в Санкт-Петербургском институте войск национальной гвардии Российской Федерации.

Показ спектакля пройдёт для курсантов, а также для военнослужащих и сотрудников Северо-Западного округа Росгвардии.

Петербургские росгвардейцы смогут узнать обизнанке американского правосудия в постановке «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Госдумы Марии Бутиной. В 2018 году ее арестовали в США и приговорили к 18 месяцам заключения по обвинению в шпионаже.Книга «Тюремный дневник» основана на реальных дневниковых записях Марии Бутиной, где она рассказывает о пережитом опыте в американских застенках. Простую русскую студентку обвинили в деятельности в качестве "иностранного агента Кремля", по совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы.