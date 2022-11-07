Ева Польна приглашает на WHITE SHOW PARTY 8 декабря в Петербурге

8 декабря в А2 состоится большой сольный концерт Евы Польна — певица приглашает всех на WHITE SNOW PARTY с любимыми хитами и атмосферой фееричных вечеринок времен «нулевых». Дресс-код — all white.
У Евы Польна сложилась традиция — летом в Петербурге она дает большие сольные концерты в рамках ROOF FEST на открытой площадке с видом на Финский залив. А в этом году певица решила порадовать поклонников ещё и зимним клубным концертом в преддверии новогодних праздников.
Праздничная программа, спецэффекты, костюмы, заряд энергией звука и танцевального драйва — таким будет WHITE SNOW PARTY от Евы Польна 8 декабря в клубе А2. Одна из самых ярких поп-певиц современности устроит шоу и на сцене, и в зале — зрителей просят поддержать идею белого дресс-кода для создания зимней, волшебной сказки.
Билеты на концерт уже в продаже.
Еву Польна же более двадцати лет продолжает дарить песни, под которые миллионы людей любят и мечтают. Каждый концерт Евы — это самобытность, энергетика, тщательно подобранные образы и яркое шоу.
Концерт Евы Польна пройдет в Петербурге:
8 декабря 2022 года в 20:00
на площадке А2 (пр. Медиков, 3).