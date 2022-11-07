Ева Польна приглашает на WHITE SHOW PARTY 8 декабря в Петербурге

8 декабря в А2 состоится большой сольный концерт Евы Польна — певица приглашает всех на WHITE SNOW PARTY с любимыми хитами и атмосферой фееричных вечеринок времен «нулевых». Дресс-код — all white.

У Евы Польна сложилась традиция — летом в Петербурге она дает большие сольные концерты в рамках ROOF FEST на открытой площадке с видом на Финский залив. А в этом году певица решила порадовать поклонников ещё и зимним клубным концертом в преддверии новогодних праздников.

Праздничная программа, спецэффекты, костюмы, заряд энергией звука и танцевального драйва — таким будет WHITE SNOW PARTY от Евы Польна 8 декабря в клубе А2. Одна из самых ярких поп-певиц современности устроит шоу и на сцене, и в зале — зрителей просят поддержать идею белого дресс-кода для создания зимней, волшебной сказки.

Билеты на концерт уже в продаже.

«В этом году мы решили сыграть большой клубный концерт в преддверии новогодних праздников. Не случайно шоу называется WHITE SNOW PARTY — хочется создать атмосферу вечеринок «нулевых», когда сценические спецэффекты и костюмы музыкантов перекликались и поддерживались зрителями в зале, а шоу происходило и на сцене, и на танцполе! Надеюсь, наши поклонники поддержат идею белого дресс-кода, и мы все вместе создадим волшебную сказку!» — Ева Польна.

Еву Польна же более двадцати лет продолжает дарить песни, под которые миллионы людей любят и мечтают. Каждый концерт Евы — это самобытность, энергетика, тщательно подобранные образы и яркое шоу.

Концерт Евы Польна пройдет в Петербурге:

8 декабря 2022 года в 20:00

на площадке А2 (пр. Медиков, 3).