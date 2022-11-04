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Питерец.ру » Культура » Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции

Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции

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51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции

Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции, посвященной Дню народного единства.

Участники акции ― творческие коллективы со всей страны исполнили известную песню Шамана «Я русский» в знаковых местах своих регионов и посвятили свое исполнение Дню народного единства. 

Собранное из десятков выступлений видео будет представлено сегодня на различных платформах в интернете, а также в эфире телеканала «Россия-1».

Видео ленинградского коллектива уже доступно по ссылке: https://cloud.mail.ru/stock/5LKLHTB4h81jyJEtJgov4377

Источник: Администрация Ленобласти
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