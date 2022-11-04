Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции, посвященной Дню народного единства.

Участники акции ― творческие коллективы со всей страны исполнили известную песню Шамана «Я русский» в знаковых местах своих регионов и посвятили свое исполнение Дню народного единства.

Собранное из десятков выступлений видео будет представлено сегодня на различных платформах в интернете, а также в эфире телеканала «Россия-1».

Видео ленинградского коллектива уже доступно по ссылке: https://cloud.mail.ru/stock/5LKLHTB4h81jyJEtJgov4377