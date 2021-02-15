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Питерец.ру » Общество » В эту пятницу подведут итоги всероссийской акции «Мое детство – война»

В эту пятницу подведут итоги всероссийской акции «Мое детство – война»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
19 февраля в 12.00 подведут итоги всероссийской акции «Мое детство – война»

19 февраля в 12.00 подведут итоги всероссийской акции «Мое детство – война», в которой приняли участие 4 000 волонтеров из 70 регионов России и других стран. Присоединиться к трансляции можно будет в прямом эфире на YouTube-канале «Узнай Россию: Мое детство – война. Конкурс» (https://youtu.be/RNc8jf4LJ8s).

В рамках акции проходили встречи волонтеров с детьми войны, активисты посещали музеи и библиотеки, работали в архивах.  Добровольцам удалось сформировать крупнейший архив видео с воспоминаниями детей войны – 1476 видеороликов.

Во время прямого эфира также состоятся: 

– олимпиада, посвященная судьбам детей войны и литературным героям – детям войны;

– онлайн-голосование за лучше конкурсные работы;

– розыгрыш призов среди активных зрителей.

Чтобы принять участие, необходима предварительная по ссылке https://forms.gle/CCoqtmk75p5m2eRK9.

Источник: Комитет по молодежной политике
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