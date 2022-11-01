В Лужском стартовал проект «Покровские смотрины»

В мире русских традиций: в деревне Мерёво Лужкого района стартовали «Покровские смотрины» — образовательный проект для молодежи, интересующейся традиционной русской культурой.

Мероприятие проходит в усадьбе героя Отечественной войны 1812 года и уроженца Лужской земли Дмитрия Лялина. В этом году проект посвящен 250-летию со дня его рождения.

В течение недели молодые люди познакомятся с народным искусством, духовно-нравственными основами деревенской жизни, узнают, как в прошлом воспитывали девушек и юношей. Кроме новых знаний проект дает возможность проявить себя в конкурсной программе. Главной наградой для победительницы конкурса станет традиционный венец, созданный по старинному образцу.