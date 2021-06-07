Проект из Петербурга «Открытый мир» выиграл грант на форуме «Таврида»

Первая в этом году смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» образовательной школой #МЫВМЕСТЕ завершилась накануне в крымском Судаке. Впервые четверть ее участников – люди с особенностями здоровья.

Инклюзивный проект петербурженки Марины Рудаковой «Открытый мир», созданный для социальной адаптации и самореализации студентов и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, стал победителем грантового конкурса – 428 000 рублей. Также победителями кастинга театра глухонемых стали представители Петербурга Владимир Якунин, Валентина Ермилова и Анастасия Аристова.

Всего на первую смену форума образовательной школой #МЫВМЕСТЕ петербуржцы подали более 200 заявок, из них 20 человек составили делегацию, в том числе 7 поехали со своими проектами.

Многие участники форума в рамках школы презентовали свои проекты.

Образовательный форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За эти годы он стал одной из самых крупных площадок для творческой молодежи России. Участниками арт-школы в этом году стали 260 человек.

«Каждый участник арт-школы должен осознавать, что нельзя сдаваться в начале своего пути. На образовательном форуме они приобрели много новых знаний, навыков и знакомств. То, что дала «Таврида» ребятам, станет хорошей базой для будущих проектов», – говорит руководитель информационно-аналитического отдела «Дом молодежи Санкт-Петербурга» Евгений Матвеев.