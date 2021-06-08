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Питерец.ру » Культура » Акция книгодарения "Русский музей библиотекам города"

Акция книгодарения "Русский музей библиотекам города"

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44
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Торжественная церемония дарения книг Русским музеем детским библиотекам Санкт-Петербурга

10 июня 2021 года в 12:00 в Белом зале библиотеки имени В. В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, 46) пройдёт торжественная церемония передачи книги «Михайловский дворец. Путешествие в историю» в детские библиотеки Санкт-Петербурга.
В церемонии примут участие заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова, начальник службы информации и коммуникации Русского музея, автор книги Мария Дмитренко, директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Зоя Чалова, директор Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина Светлана Королева, директор СПБ ГБУК «МЦБС им. М. Ю. Лермонтова» Яна Седельникова, директор ЦБС Красногвардейского района Марина Швец, директор ЦБС Московского района Светлана Гульчук. Книги будут доступны для читателей в Маяковке и во всех детских библиотеках города.
Книга «Михайловский дворец. Путешествие в историю» посвящена истории главного здания Русского музея от момента основания до наших дней. Рассказ о судьбе дворца преподнесен в доступной и увлекательной форме. Читатель совершит путешествие в прошлое, узнает об императорском саде, на месте которого был возведен дворец, его владельцах и их жизни. В книге рассказывается о становлении музея, формировании его коллекции, тяготах военных лет, последующем восстановлении и развитии. Издание дополнено словариком терминов, архивными документами, фотографиями и авторскими иллюстрациями. Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста, совместного чтения в кругу семьи. Издание подготовлено при поддержке​​ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Источник: Библиотека им. В. В. Маяковского
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