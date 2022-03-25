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Питерец.ру » Культура » Выставка «Средний мир»

Выставка «Средний мир»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку Анны Осиповой — увлекательное живописное фэнтези

Музей Эрарта представляет выставку Анны Осиповой — увлекательное живописное фэнтези, в котором образы древнетюркской мифологии врываются в ткань современности. 

— Сочетание евразийской архаики и постмодернистского сознания

— Поиски новой этнокультурной идентичности, порождающие авторскую мифологию

— Крупномасштабные полотна, посвященные перемещениям между верхним, средним и нижним мирами традиционной космологии

На выставке в музее Эрарта будет представлено более 20 работ — преимущественно крупноформатные картины, созданные в Сибири, а затем привезенные в Петербург. В числе самых примечательных — почти пятиметровый триптих «Умай», посвященный богине женского начала у древних тюрков и монголов, а также композиция «Глубины», которая символизирует слои исторического времени.

Современная якутская художница Анна Осипова работает в манере, близкой к магическому реализму. Ее фигуративная живопись хоть и основана на академическом образовании, но не имеет ничего общего ни с традиционным реализмом, ни с обычным иллюстрированием фольклора. Работы Осиповой насыщены евразийской архаикой, образами древней тюркской мифологии и тенгрианства, которые врываются в ткань повседневности и в свою очередь принимают современные черты. Кажется, художница живет во всех эпохах одновременно, свободно перемещается по верхнему, среднему и нижнему мирам, но предпочитает наш, средний мир, где сталкиваются все силы, взаимодействуют все времена, а прошлое поддерживает настоящее и охраняет будущее.

В поисках новой этнокультурной идентичности Анна создает увлекательное живописное фэнтези, полное контрастов, визуальных оксюморонов, любви, страсти и энергии жизни. В этом восхитительном порождении постмодернистского сознания соединяются причудливые образы древнетюркских богов и героев, элементы буддийской культуры, греческие Пегасы, восточные символы, петроглифические знаки и палеоазиатские миражи. Вся эта мозаика блуждающих образов культуры каким-то сугубо личным образом складывается в единую художественную авторскую мифологию.

Анна Осипова. Средний мир

Даты проведения выставки: 30 марта  2022 — 3 июля 2022 

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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