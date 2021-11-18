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Питерец.ру » Культура » Выставка «Периферийные пространства»

Выставка «Периферийные пространства»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В библиотеке и арт-резиденции ШКАФ открывается выставка художника-урбаниста Ольги Мясниковой «Периферийные пространства»

20 ноября в 16.00 в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ (ул. Маршала Тухачевского, д.31)   состоится открытие выставки художника-урбаниста Ольги Мясниковой «Периферийные пространства».  В экспозицию вошли работы в жанре городского пейзажа, которые отражают интерес автора к архитектурным деталям и непарадным элементам города. Современная среда перегружена информационно и визуально, поэтому такие объекты часто остаются без внимания. Однако именно тактильный, максимально близкий человеку слой города отвечает за эмоциональное ощущение того или иного места. Смещение оптики с характерных архитектурных исторический стилей и достопримечательностей на безымянные функциональные объекты позволяет исследовать базовые визуальные аспекты сюжетов: композицию, свет, геометрию пространства.

Взятые крупным планом, сюжеты уравниваются друг с другом: двор музея, экспериментальный жилой квартал, парковка, ремонт дороги — все это может стать источником эстетического переживания.Подобно японским графикам начала XIX века, Ольга отдает предпочтение мотиву недолговечности. Места, запечатленные на ее работах — это пространства, которым не суждена долгая жизнь: временные постройки и пристанища, переезды, здания в процессе строительства или ремонта, самодельные знаки и конструкции.

Ольга творит в собственной технике — многослойной графике на основе спиртовых маркеров, иногда с элементами коллажа. Это позволяет добиваться тонкой проработки деталей, и вместе с тем — сложного и воздушного колорита. Слои десятков оттенков гармонично переплетаются между собой, с учетом свойств пигментов. Процессы изменения, распада, или возникновения пейзажей становятся яркими, осязаемыми, неопровержимо реальными.

Источник: ЦБС Красногвардейского района
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