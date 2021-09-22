Презентация книги книги «Советская мода. 1917-1991» Мэган Виртанен

25 сентября в 16:00 в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ состоится презентация книги «Советская мода. 1917-1991» историка моды Мэган Виртанен. В программе – ответы на вопросы гостей и автограф-сессия

Библиотека и арт-резиденция ШКАФ — новое пространство в Красногвардейском районе Петербурга, которое открылось в конце августа. Весь сентябрь здесь проходит арт-форум #ПРИМЕРНОМЕСЯЦ, в рамках которого 25 сентября в 16:00 состоится встреча с Мэган Виртанен, историком моды и культурологом, обладательницей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» в номинации «Наука и жизнь».

Книга Мэган Виртанен «Советская мода. 1917-1991» — это иллюстративный альбом и исследование развития моды в СССР, которое начинается от переосмысления прежних норм имперской России и увлечения красным цветом после Революции 1917 года и проходит через возрождение швейной промышленности, которая вынуждено ориентировалась на выпуск военной одежды, через дискуссии между сторонниками утилитарного подхода к одежде и теми, кто мечтал проектировать модели для показов, а заканчивается периодом Перестройки.

Мэган Виртанен также обращается к отношениям модной индустрии СССР с другими странами, анализируя Международный фестиваль мод в Москве (более 150 заявок от производителей из 24 стран мира, среди которых Ив-Сен Лоран, Нина Риччи, Кристиан Диор) и другие громкие события, а также к внутренним процессам — попыткам совмещения моды и плановой экономики, осуждению «вещизма», пошиву одежды, которая долго прослужит, составлению плана «разумных потребностей» — который, наверное, отозвался бы в сегодняшней культуре осознанного потребления.

Из книги также можно узнать, что носили видные партийные деятели, как работали дома моделей и какие модные журналы были популярны, кому была доступна иностранная мода, какая комиссия утверждала направление моды на несколько лет вперед и чем она руководствовалась, как часто проходили модные показы и кто еще прославлял советскую моду, кроме Вячеслава Зайцева, которого прозвали «красным Диором».

Участники встречи смогут задать Мэган Виртанен вопросы и получить автограф.

Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке https://shkaf--art-rezidentsiya-b.timepad.ru/event/1778813/.

---

Библиотека и арт-резиденция ШКАФ — это синтез классического книжного центра и лаборатории современного искусства. Формат арт-резиденции предполагает постоянное присутствие деятелей искусств различных направлений, а также их поддержку со стороны арт-резиденции. Резиденты набираются через открытый конкурс. Для них открываются такие возможности, как богатый книжный фонд, оборудованные кабинеты, черный зал для представителей исполнительского искусства, выставочное пространство, медиаресурсы и технологии.