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Питерец.ру » Культура » Петербуржцев приглашают принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2021»

Петербуржцев приглашают принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2021»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Идет прием заявок на участие в 7 Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2021».

Идет прием заявок на участие в 7 Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2021».

Петербуржцам предлагают прислать литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок или фотографию, текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.

Организаторы конкурса: Союз Писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Подать заявку можно на сайте конкурса (http://xn--90abcgcbbuckkk9agbph6s.xn--p1ai/fotoal_bom_konkursa/).

Источник: Комитет по молодежной политике
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