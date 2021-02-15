Петербуржцев приглашают принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2021»

Идет прием заявок на участие в 7 Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2021».

Петербуржцам предлагают прислать литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок или фотографию, текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.

Организаторы конкурса: Союз Писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Подать заявку можно на сайте конкурса (http://xn--90abcgcbbuckkk9agbph6s.xn--p1ai/fotoal_bom_konkursa/ ).