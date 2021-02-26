В Петербурге открылась выставка, посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Пандемия 20/21», посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военно-медицинский музей в июле 2020 года начал сбор материалов о работе научных и медицинских учреждений, о самоотверженном труде врачей, о всех сторонах жизни человечества XXI века в условиях пандемии.

Выставка условно поделена на две части – мир пациента и мир врача. В первой посетители увидят календарь самоизоляции, изобретения, созданные на карантине, результаты общественных инициатив в благодарность медикам. Вторая часть раскрывает вклад гражданских и военных медиков в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Особое место на выставке займут инсталляции «Красная зона. Спасение» и «Зеленая зона. Вакцина».

Партнёрами выставки выступили творческое объединение «Группа10», художник Андрей Сазонов, Музейное агентство Ленинградской области, Западный военный округ, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Госпиталь для ветеранов войн, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Городская станция скорой помощи, хоккейный клуб «СКА», АО «Полисорб», добровольческие организации «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы».