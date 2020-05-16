Военный госпиталь в Пушкине

«Питерец.ру» сообщает, что в Пушкине открыли временный госпиталь для военных. Он предназначен для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Причем он был построен в рекордные сроки. На строительство госпиталя ушло менее 2 месяцев. Здесь имеется современная медтехника для лечения коронавируса.

При организации госпиталя были учтены все требования, которые необходимы для инфекционных больниц. Уделено серьезное внимание вопросу безопасности медперсонала. В реанимации находится 10 боксов с ИВЛ и ЭКМО.

Александр Беглов отметил, что в госпитале будут лечить военных, членов их семей, военных пенсионеров. При необходимости здесь примут и обычных гражданских лиц, находящихся в тяжелом состоянии.