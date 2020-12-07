ента новостей

15:52
В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»
15:46
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина
15:37
В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог
15:29
Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»
15:24
В Ленобласти нашли скелетированные останки человека
14:09
Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza
13:49
Срок подачи заявок на фестиваль «Герои большой страны» продлевается
12:22
В Большом зале Филармонии выступит пианист Николай Луганский
12:05
Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту
12:00
В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил
11:25
В Петербурге полицейские ликвидировали нарколабораторию
09:11
Они закрылись
08:46
Чубайс произвел залп
00:49
Умер бывший декан исторического факультета СПбГУ Игорь Фроянов
21:28
Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»
19:34
В Ленобласти водители общевойсковой армии ЗВО обучаются вождению в экстремальных условиях
19:31
«Защитники воздушного пространства» над Северной столицей отметили день образования соединения
08:58
Умерла старейшая петербурженка
08:19
Поток пассажиров снизился
12:41
Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»
12:38
Выставка «Monochrom»
12:35
В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль
12:00
В Невском районе мужчина развлекался стрельбой на улице
11:48
В центре Петербурга в мужчину стреляли из травмата
11:42
В Ленобласти полицейские вскрыли мошенничество с присвоением земельных участков
11:28
Трансляции предновогодних концертов Петербургской филармонии
11:23
Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков
11:17
В Петербурге состоялся Форум профессионального развития #ProfiMama
08:22
Зря вкладывали в структуру Чубайса
07:56
Что с прожиточным минимумом?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту

Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Живая классика
«Живая классика»: каждому подростку Санкт-Петербурга подберут книгу по темпераменту

Фонд «Живая классика» совместно с командой специалистов разработал программу «терапевтического» подбора книг. На сегодняшний день, это единственный в Рунете механизм, который подскажет подростку произведения с учётом его психологического состояния.

Современные подростки сегодня испытывают стресс не меньший, чем их родители. Только пережить его им часто труднее – нет опыта; поговорить с родителями не всегда возможно, а на психологов у многих нет средств.

Главная задача проекта – помощь ребенку через текст той самой книги, которая даст ответы на вопросы, подскажет решение важной проблемы, поможет снять внутреннее напряжение.

Сложная ситуация дома?

Программа подберёт книги, где главный герой переживает схожие события, но благополучно преодолевает их.

Непривычно и трудно в изоляции?

Программа познакомит с героями, чьи возможности, в силу разных обстоятельств, также сильно ограничены.

Запрос на чудеса и путешествия?

Программа выдаст список именно тех героев, чьи характеры и мотивы максимально близки подростку, и те приключения, которые ему хочется пережить сейчас.

Для того, чтобы программа подобрала книгу, необходимо пройти небольшой тест – придумать своего персонажа, а затем его историю.

После ряда вопросов выдаётся список книг с цитатами, с помощью которых подростку будет легче разобраться с выявленной проблемой, даже если он ёё не вполне осознаёт.

В базе нейросети – огромная библиотека вышедших в последние годы книг, признанных критиками и отмеченных наградами литературных премий и конкурсов, но исключающих школьную программу. Объединяет их одно – героями этих историй выступают только дети и подростки.

Подробнее на официальном сайте проекта https://books.youngreaders.ru

Все проекты фонда «Живая классика» проходят под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», глав всех регионов РФ.

Источник: Живая классика
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-12-2020, 11:23
Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков
29-06-2020, 12:00
Подростки из Петербурга написали книгу о своей школьной жизни
20-10-2020, 10:47
Успешный опыт: как увлечь подростков на дистанционке
20-07-2020, 12:17
Благотворительная акция «Дар знаний»
23-04-2020, 19:42
Проект «Вслух»: незрячим и слабовидящим почитают участники конкурса чтецов «Живая классика»
30-11-2020, 12:35
«Живая классика» открывает набор в Детскую редакцию

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
249
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
276
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 097
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 524
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх