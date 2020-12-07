Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту

Фонд «Живая классика» совместно с командой специалистов разработал программу «терапевтического» подбора книг. На сегодняшний день, это единственный в Рунете механизм, который подскажет подростку произведения с учётом его психологического состояния.

Современные подростки сегодня испытывают стресс не меньший, чем их родители. Только пережить его им часто труднее – нет опыта; поговорить с родителями не всегда возможно, а на психологов у многих нет средств.

Главная задача проекта – помощь ребенку через текст той самой книги, которая даст ответы на вопросы, подскажет решение важной проблемы, поможет снять внутреннее напряжение.

Сложная ситуация дома?

Программа подберёт книги, где главный герой переживает схожие события, но благополучно преодолевает их.

Непривычно и трудно в изоляции?

Программа познакомит с героями, чьи возможности, в силу разных обстоятельств, также сильно ограничены.

Запрос на чудеса и путешествия?

Программа выдаст список именно тех героев, чьи характеры и мотивы максимально близки подростку, и те приключения, которые ему хочется пережить сейчас.

Для того, чтобы программа подобрала книгу, необходимо пройти небольшой тест – придумать своего персонажа, а затем его историю.

После ряда вопросов выдаётся список книг с цитатами, с помощью которых подростку будет легче разобраться с выявленной проблемой, даже если он ёё не вполне осознаёт.

В базе нейросети – огромная библиотека вышедших в последние годы книг, признанных критиками и отмеченных наградами литературных премий и конкурсов, но исключающих школьную программу. Объединяет их одно – героями этих историй выступают только дети и подростки.

Подробнее на официальном сайте проекта https://books.youngreaders.ru

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