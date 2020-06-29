Подростки из Петербурга написали книгу о своей школьной жизни

Школьники Санкт-Петербурга решили отметить окончание учебного года необычным образом. Они написали книги о своей жизни. Издания уже стали общедоступным достоянием, и будут храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве. Всего в Санкт-Петербурге было написано школьниками 8 книг.

В течение учебного года подростки собирали материал для своей книги: писали тексты, делали снимки и рисунки для будущего произведения, выбирали название и темы о чём писать. В итоге в книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений и даже записи в дневниках.

Помогала в издании книги ученикам классный руководитель, которая и предложила подросткам попробовать себя в роли писателей и принять участие в проекте «Всероссийская школьная летопись».

Первый опыт оказался удачным, написанные юными авторами из самиздата книги превратились в настоящие издания. Им был присвоен в Российской книжной палате государственный регистрационный номер. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст книге потеряться.

Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети. Электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату. Написанная школьниками книга станет частью культурного достояния страны.

Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает уже более тысячи книг написанными юными авторами. За два года существования проекта в нём приняли участие около 400 тысяч школьников из 84 регионов России

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.