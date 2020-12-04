Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков

Третьего декабря во всём мире отмечают дату посвящённую людям, которые ежедневно доказывают, что возможности человека безграничны. К Международному дню инвалидов чтецы конкурса «Живая классика» подготовили для своих незрячих и слабовидящих сверстников уникальный подарок – записали аудиокниги.
Проект «Вслух» фонда «Живая классика» призван сделать доступнее литературу для школьников с нарушением зрения, помочь им узнать произведения современных авторов, а не только классическую литературу. В этом сезоне в команду пригласили активных ребят-волонтёров для записи аудиоспектаклей и незрячих подростков, которые могли оставить заявку, чтобы им почитали онлайн. Инициативу школьников поддержали известные телеведущие, актёры театра и кино.
Подростку так важно ощущать, что он не одинок в этом мире, что проблемы есть не только у него. Этот бесценный опыт – ему дают книги.
Все записи хранятся в аудиобиблиотеке фонда «Живая классика» — сейчас там больше 100 трэков, послушать их можно на сайте абсолютно бесплатно. https://youngreaders.ru/
Фонд «Живая классика» реализует свои проекты на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.