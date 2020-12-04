Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков

Третьего декабря во всём мире отмечают дату посвящённую людям, которые ежедневно доказывают, что возможности человека безграничны. К Международному дню инвалидов чтецы конкурса «Живая классика» подготовили для своих незрячих и слабовидящих сверстников уникальный подарок – записали аудиокниги.

Проект «Вслух» фонда «Живая классика» призван сделать доступнее литературу для школьников с нарушением зрения, помочь им узнать произведения современных авторов, а не только классическую литературу. В этом сезоне в команду пригласили активных ребят-волонтёров для записи аудиоспектаклей и незрячих подростков, которые могли оставить заявку, чтобы им почитали онлайн. Инициативу школьников поддержали известные телеведущие, актёры театра и кино.

«Слабовидящим и незрячим детям катастрофически не хватает художественной литературы, так как в основном аудиокниги или книги, переведённые в шрифт Брайля - это школьная программа. А подросткам хочется читать и слушать современных авторов. Я с удовольствием откликнулась на предложение поучаствовать в социальном проекте «Вслух». Давайте делать доброе дело вместе!» - поделилась телеведущая Екатерина Стриженова.

Подростку так важно ощущать, что он не одинок в этом мире, что проблемы есть не только у него. Этот бесценный опыт – ему дают книги.

«Книги для подростков сильно изменялись. Многие произведения меня очень сильно удивили, в них затрагивают темы, которых вообще не было в той литературе, когда я была подростком. Раньше никто никогда в жизни не писал бы рассказ про девочку-инвалида, которая при этом вынуждена ухаживать за своей бабушкой и быть взрослой по отношению к ней. Или про какую-то болезнь, про темы, связанные с буллингом. Об этом так важно говорить, обсуждать», - призналась актриса Юлия Меньшова.

Все записи хранятся в аудиобиблиотеке фонда «Живая классика» — сейчас там больше 100 трэков, послушать их можно на сайте абсолютно бесплатно. https://youngreaders.ru/

Фонд «Живая классика» реализует свои проекты на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.