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Питерец.ру » Культура » Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков

Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Живая классика
Третьего декабря во всём мире отмечают дату посвящённую людям, которые ежедневно доказывают, что возможности человека безграничны

Третьего декабря во всём мире отмечают дату посвящённую людям, которые ежедневно доказывают, что возможности человека безграничны. К Международному дню инвалидов чтецы конкурса «Живая классика» подготовили для своих незрячих и слабовидящих сверстников уникальный подарок – записали аудиокниги.

Проект «Вслух» фонда «Живая классика» призван сделать доступнее литературу для школьников с нарушением зрения, помочь им узнать произведения современных авторов, а не только классическую литературу. В этом сезоне в команду пригласили активных ребят-волонтёров для записи аудиоспектаклей и незрячих подростков, которые могли оставить заявку, чтобы им почитали онлайн. Инициативу школьников поддержали известные телеведущие, актёры театра и кино.

«Слабовидящим и незрячим детям катастрофически не хватает художественной литературы, так как в основном аудиокниги или книги, переведённые в шрифт Брайля - это школьная программа. А подросткам хочется читать и слушать современных авторов. Я с удовольствием откликнулась на предложение поучаствовать в социальном проекте «Вслух». Давайте делать доброе дело вместе!» - поделилась телеведущая Екатерина Стриженова.

Подростку так важно ощущать, что он не одинок в этом мире, что проблемы есть не только у него. Этот бесценный опыт – ему дают книги.

«Книги для подростков сильно изменялись. Многие произведения меня очень сильно удивили, в них затрагивают темы, которых вообще не было в той литературе, когда я была подростком. Раньше никто никогда в жизни не писал бы рассказ про девочку-инвалида, которая при этом вынуждена ухаживать за своей бабушкой и быть взрослой по отношению к ней. Или про какую-то болезнь, про темы, связанные с буллингом. Об этом так важно говорить, обсуждать», - призналась актриса Юлия Меньшова.

Все записи хранятся в аудиобиблиотеке фонда «Живая классика» — сейчас там больше 100 трэков, послушать их можно на сайте абсолютно бесплатно. https://youngreaders.ru/

Фонд «Живая классика» реализует свои проекты на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Источник: Живая классика
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