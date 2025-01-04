Торговый оборот СПб и Карелии сократился почти вдвое

«Питерец.ру» сообщает, что торговый оборот между СПб и Карелией сократился почти вдвое. В 2023 году он составлял 14,9 млрд. руб., а по итогам прошлого года упал до 8,2 млрд. руб. Тем не менее, несмотря на существенное снижение, нынешние показатели продолжают оставаться на высоком уровне.

При этом растет торговый оборот между СПб и арктическими регионами. Наиболее значительным он оказался для Мурманской обл., Красноярского края и Архангельской обл. – 12,3, 9,6 и 7,7 млрд. руб. соответственно.

На рост или снижение показателей влияют объем товарооборота, интенсивность торговых связей и внешние факторы. Это изменение спроса и предложения, снижение производства или потребления товаров и услуг, уровень взаимодействия между компаниями регионов, санкции, геополитическая обстановка и многое другое.