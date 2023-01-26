Что с запасом лекарств?

«Питерец.ру» сообщает, что в Комздраве рассказали о ситуации с запасом лекарств в аптеках. По словам главы комитета Дмитрия Лисовца, лекарственных препаратов достаточно. В городе имеется необходимый запас. Причем это относится к различным лекарствам.

Повышенного спроса на них сейчас не наблюдается. Однако в Комздраве постоянно отслеживают наличие препаратов в аптеках города. Важно, чтобы запас своевременно пополнялся. Особое внимание уделяется препаратам для льготной категории граждан.

По имеющимся данным, в розничных аптеках Петербурга и на фармацевтической базе находится примерно 3 млн упаковок лекарств для льготников. Имеются препараты для лечения различных заболеваний. Так что у больных есть возможность купить нужное лекарство. Ну а льготники могут получить его бесплатно.