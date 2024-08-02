Заполняемость гостиниц стала рекордной

«Питерец.ру» отмечает, что в первой половине текущего года в СПб было совершено более 4,8 млн. туристических поездок. Это привело к максимальной загруженности отелей, за счет чего побит рекорд их заполняемости за 4 года.

Наибольшая загруженность наблюдалась в отелях средней ценовой категории – там клиенты платят 8,4 тыс. в сутки. Уровень их заполняемости составил 65%, что оказалось самым высоким показателем за 10 лет. Что касается общей загруженности отелей, она достигла 58%.

Аналитики отмечают, что сейчас цифры приближаются к результатам до пандемии. Туристическая отрасль постепенно восстанавливается после объективного падения показателей. Напоминаем, что Петербург является одним из самых востребованных турнаправлений в стране.