Что с новыми кафе и ресторанами?

Открытие заведений общепита происходит в Северной столице практически регулярно. В городе на Неве появляются такие места. Например, в 2022 году открылось более 300 заведений данной группы. Это на 4% больше, чем в 2021 году.

При этом 26% приходится на кафе и рестораны. Кроме того, открываются бары, пабы и кондитерские. Таковых в городе тоже немало. Примечательно, что жители Петербурга предпочитают заведения с азиатской кухней. Еще спросом пользуются места, для которых характерны необычное меню и особый интерьер.

«Питерец.ру» отмечает, что рестораторы всерьез пострадали в период пандемии. Однако постепенно эта сфера восстанавливается. В таких условиях в Петербурге даже появляются новые заведения.