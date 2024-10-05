Что будет вместо IKEA?

Уход шведской компании ИКЕА расстроил почитателей этого бренда. Однако жизнь не стоит на месте, и освободившуюся нишу начинают занимать другие производители. То же самое происходит и с торговыми помещениями.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб появится новый серьезный игрок. В ТЦ «МЕГА Парнас» вместо магазина «ИКЕА» откроют склад маркетплейса «Мегамаркет». Компания планирует реализовать данную задачу до конца октября.

В том месте будут находиться товары с высоким оборотом. Планируется, что «Мегамаркет» займет треть доступной для аренды площади. Теперь клиенты маркетпейса смогут получать некоторые товары прямо в день оформления заказа, что улучшает уровень взаимодействия с площадкой.