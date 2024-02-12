Запустят свою «Икею»

«Питерец.ру» отмечает, что продукция шведской компании IKEA пользуется большой популярностью на российском рынке. Поэтому уход производителя стал печальной новостью для любителей данного бренда.

Однако Россия и Белоруссия намерены запустить собственный аналог «Икеи», чтобы выпускать такие же товары, но уже под собственным брендом. Участие в этом примет и Ленобласть.

Губернатор Дрозденко побывал в Минске. Во время своего визита он также встретился с главами белорусских предприятий, ранее работающих с продукцией IKEA. Выяснилось, что ранее существовала проблема, связанная с нехваткой фурнитуры. Но теперь ее удалось решить с помощью поставок из дружественных стран.

В итоге система сборки уже стартовала, и первые образцы товара уже поступили в продажу. Там что покупатели смогут получить долгожданную продукцию с инструкциями по сборке.