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Питерец.ру » Экономика » Откроется еще один аналог IKEA

Откроется еще один аналог IKEA

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
В Петербурге появится еще одна сеть, ставшая аналогом ушедшей IKEA

Освободившаяся ниша не может долго оставаться незанятой – обязательно найдутся компании, желающие ее занять. Так происходит и с известным брендом «Икеа», ушедшим с российского рынка после начала СВО.

В прошлом году в СПб открылись белорусские магазины Swed House, чьи товары очень похожи на продукцию «сбежавших шведов». Теперь в городе на Неве появится сеть «Нортон для дома», ставшая первым отечественным аналогом IKEA.

Магазин новой компании начнет работу завтра в ТЦ «Кубатура». В день открытия пройдет много интересных мероприятий – в том числе, различные шоу и возможность выиграть призы. Ну а детям будут раздавать бесплатное мороженое. По данным «Питерец.ру», площадь открывающегося магазина составляет 7,4 тыс. кв. м.

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