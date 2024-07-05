Откроется еще один аналог IKEA

Освободившаяся ниша не может долго оставаться незанятой – обязательно найдутся компании, желающие ее занять. Так происходит и с известным брендом «Икеа», ушедшим с российского рынка после начала СВО.

В прошлом году в СПб открылись белорусские магазины Swed House, чьи товары очень похожи на продукцию «сбежавших шведов». Теперь в городе на Неве появится сеть «Нортон для дома», ставшая первым отечественным аналогом IKEA.

Магазин новой компании начнет работу завтра в ТЦ «Кубатура». В день открытия пройдет много интересных мероприятий – в том числе, различные шоу и возможность выиграть призы. Ну а детям будут раздавать бесплатное мороженое. По данным «Питерец.ру», площадь открывающегося магазина составляет 7,4 тыс. кв. м.