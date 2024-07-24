Казна пополнилась на 618 миллиардов

«Питерец.ру» сообщает, что в первом полугодии городская казна СПб получила 618 млрд. руб. 97% от этой суммы составили налоговые поступления от физических лиц и бизнеса. Однако не все компании сделали необходимые платежи – доля должников составляет 10%.

Глава налоговой службы СПб Елена Королькова подчеркнула, что завтра заканчивается срок подачи налогового уведомления за 2-й квартал. Причем организациям нужно это сделать даже в том случае, если они уже заплатили налог. Данная процедура нужна, чтобы налог был зачислен в бюджет.

Если возникают какие-либо сложности, то лучше обратиться за консультацией в налоговый орган, чтобы не допускать нарушений в этой сфере. Или же можно получить информацию на сайте ведомства.