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Питерец.ру » Политика » Полтавченко – 70

Полтавченко – 70

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Бывший губернатор Северной столицы отметил 70-летие

«Питерец.ру» сообщает, что бывшему главе города Георгию Полтавченко исполнилось 70 лет. Сейчас он руководит ОСК – корпорацией, которая занимается судостроением. Нынешний градоначальник Беглов поздравил своего предшественника с этой памятной датой.

По словам Александра Дмитриевича, Полтавченко внес огромный вклад в развитие Северной столицы. Георгий Сергеевич продолжает это делать и сейчас. Каждый год корпорация, где он работает, создает гражданские и военные суда. Благодаря этой структуре, повышается уровень безопасности нашей страны.

Напоминаем, что Георгий Полтавченко долгое время занимал пост губернатора Петербурга. Его назначили вместо Валентины Матвиенко, которая возглавила Совфед. Полтавченко проработал в этой должности с 2011-го по 2018 год.

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