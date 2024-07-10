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Питерец.ру » Экономика » В СПб появился обновленный Volkswagen Teramont

В СПб появился обновленный Volkswagen Teramont

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
В Петербурге начали продавать кроссоверы «Фольксваген Терамонт»

Автомобильный рынок Северной столице постепенно восстанавливается после ухода некоторых производителей. Так, в первые 6 месяцев текущего года объем продаж вырос на 62%. Причем это происходит не только за счет китайских марок авто.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб начались продажи немецкого кроссовера Volkswagen Teramont. Хотя эта компания покинула рынок РФ, машины данного производителя были импортированы из Китая.

Сегодня обновленная версия «Фольксваген Терамонт» доступна в дилерских центрах. Автомобиль в комплектации Exclusive обойдется в 7,8 млн. руб. Он оснащен 220-сильным бензиновым двигателем с объемом 2 литра, 7-ступенчаток коробкой автомат и полным приводом. Так что водители смогут комфортно себя чувствовать за рулем этого кроссовера при любой погоде.

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