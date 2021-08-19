В Фольксваген Центрах ВАГНЕР рассказали, почему Volkswagen Taos будет популярным в России

ента новостей

19:27
На внутреннем кольце КАД между развязками с Пулковским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
13:59
В Ленобласти часть пляжа досталась местному депутату
13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
13:22
В Петербурге отечественный автомобиль сбил 9-летнюю девочку
11:36
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
11:34
В Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь гражданину, получившему ножевое ранение
11:33
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
09:38
В Финляндии предложили одобрить вакцину Спутник V
08:50
Макаров пытается сохранить влияние?
08:28
Общепит пострадал
22:59
Оксану Дмитриеву атакуют судебными исками другие кандидаты
20:30
Вслед за государственными наградами четверо игроков «Зенита» получили ещё и спортивные звания
19:07
Концерт в поддержку донорства костного мозга
14:47
Губернатор Санкт-Петербурга высоко оценил работу Михаила Романова на посту депутата Государственной Думы
14:39
В Ленобласти пожилую женщину задушили шнуром от пылесоса
11:29
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют две полосы движения
11:04
В Ленобласти водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево
10:54
В ДТП в Ленобласти пострадала 5-летняя девочка
10:22
В Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве с сантехническими услугами
10:13
Это не сыр!
09:44
Афганцы не хотят домой
09:10
Заболеваемость ковидом падает
00:31
«СКА-1946» учинил сопернику разгром со счётом 6:0
23:19
110 литров крови в помощь Петербургу
23:13
Громкий старт, манипуляции политтехнологов и финал с «мёртвыми душами»
19:23
На КАД перекроют две полосы движения
15:26
Мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
12:08
Молодежный образовательный форум «Ладога»
11:01
В Ленобласти изнасиловали 10-летнюю девочку
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » В Фольксваген Центрах ВАГНЕР рассказали, почему Volkswagen Taos будет популярным в России

В Фольксваген Центрах ВАГНЕР рассказали, почему Volkswagen Taos будет популярным в России

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
В Фольксваген Центрах ВАГНЕР рассказали, почему Volkswagen Taos будет популярным в России

Продажи абсолютно нового Volkswagen Taos стартовали в середине лета. В Фольксваген Центрах ВАГНЕР на эту модель уже принимаются заказы, а новые автомобили выдаются в дилерских центрах. Спрос начинает обгонять предложение.

Расширение модельной линейки Volkswagen для России оказалось, как нельзя кстати. Популярный сегмент кроссоверов уже давно делится на подсегменты, в которых компактные варианты пользуются повышенным вниманием. Volkswagen Taos первый автомобиль немецкого бренда в этой в нише. Конкуренция в ней высока, а значит, модель должна предложить покупателям нечто новое. Что предложил Volkswagen в новом Taos и почему это заявка серьезная на успех — рассказали в Фольксваген Центрах ВАГНЕР, расположенных в Санкт-Петербурге в Пулково, Лахте и на Таллиннском шоссе.

Быть, а не казаться

Многим людям, особенно городским жителям, большая машина просто не нужна. А вот адекватный клиренс и полный привод приходятся весьма кстати для универсальной эксплуатации. Популярное сравнение с Volkswagen Tiguan ставит перед любопытным фактом — Volkswagen Taos всего на 10 см короче старшего брата при той же ширине. Визуально можно не заметить разницу, но она будет более ощутима при парковке и маневрировании на узких участках. Плюс большой багажник в 500 л. и внутренние габариты, очень близкие к показателям более крупного кроссовера из семейства Volkswagen. Это де-факто просторный автомобиль, что становится окончательно очевидно покупателям в шоуруме и на тест-драйве.

Ярче и индивидуальнее

Volkswagen Taos, несмотря на глобальность модели, абсолютно европейский автомобиль. Поскольку его стиль создан с целью проявить индивидуальность как самого авто, так и владельца. Целевая аудитория самая молодая среди остальных моделей Volkswagen в России и, судя по опросам, каждый третий ее представитель оценивает автомобиль по дизайну экстерьера. Здесь новому Taos есть что предложить: от бамперов в спортивном стиле и светящейся полосы на фронтальной части до яркой в цвет кузова центральной консоли и новой мультимедиа. Это, конечно, далеко не все. Еще есть семь вариантов окраски кузова, четыре варианта декора передней панели, три варианта отделки сидений, атмосферная подсветка интерьера, цифровая приборная панель. И опять же — многое другое.

В общем, Volkswagen Taos — самый яркий и индивидуально настраиваемый автомобиль среди собратьев по платформе MQB. В этом также можно убедиться при взгляде на машину вживую.

Практичность, как философия

Volkswagen остается немецким автомобилем, а значит стиль не требует жертв. Продольные размеры салона не позволяют ощутить, что вы в компактном кроссовере. Габариты заднего ряда оставляют запас для пассажиров среднего роста и позволяют чувствовать себя комфортно высоким людям. Размер салона поставлен во главу угла, но и 500-литровый багажник не пасует перед задачами перевезти чемоданы, детскую коляску или полную тележку пакетов из супермаркета. Дополнительные полочки и выемки позволяют размещать небольшим предметы, оставляя основной объем полностью свободным.

Техника

Без оценки технической части выбор будет неполноценным. И здесь в комплектациях Volkswagen Taos есть хиты. В частности, 8-ступенчатый автомат получил хорошие отзывы покупателей по другим моделям. И на Taos он также устанавливается. Есть и другие коробки — 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый «автомат» с уже классическим мотором.  Двигатель выдающий 150 л.с., с крутящим моментом с самых «низов», предлагается как на передне-, так и на полноприводной версии.

Таким образом покупатели получают уже проверенные решения в новой концепции еще более яркого автомобиля. В то же время практичность автомобиля не оставляет вопросов. С этим дуэтом стиля и технологий новый Volkswagen Taos, со стартовой ценой от 1 626 900р, будет пользоваться большим спросом.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры марки Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

Телефон: +7 812 331 99 94.

 www.volkswagen-petersburg.ru.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-08-2021, 15:25
В Фольксваген Центрах ВАГНЕР стартовали продажи Volkswagen Taos
3-08-2021, 10:59
В Фольксваген Центре ВАГНЕР рассказали о самых популярных комплектациях и опциях внедорожников Volkswagen
17-10-2014, 20:45
Внедорожник от Volkswagen – любовь с первого взгляда
26-07-2021, 16:37
ŠKODA ВАГНЕР: ŠKODA RAPID – наиболее продаваемый автомобиль полугодия
12-03-2020, 19:57
В Петербурге стартовали продажи нового автомобиля KIA
15-06-2018, 08:48
Возвращение знаменитого Гольфа

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
0
68
Сегодня, 13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
0
74
Сегодня, 13:22
В Петербурге отечественный автомобиль сбил 9-летнюю девочку
0
139
Вчера, 11:04
В Ленобласти водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево
Наверх