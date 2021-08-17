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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » В Фольксваген Центрах ВАГНЕР стартовали продажи Volkswagen Taos

В Фольксваген Центрах ВАГНЕР стартовали продажи Volkswagen Taos

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Новый компактный кроссовер Volkswagen Taos представлен у официальных дилеров в Санкт-Петербурге

Новый компактный кроссовер Volkswagen Taos представлен у официальных дилеров в Санкт-Петербурге. На выбор четыре комплектации, два силовых агрегата и четыре варианта трансмиссий, в том числе и в варианте с полным приводом.

Младший кроссовер в линейке Volkswagen уже демонстрируется в шоурумах и доступен для тест-драйва в Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).

На российском рынке Volkswagen Taos представлен в комплектациях Respect, Status, Exclusive. Также есть лимитированная спецкомплектация Joy!, отличающаяся рядом эксклюзивных дизайн-элементов и цветов кузова. Начальная стоимость кроссовера — от 1 626 900 руб.* в комплектации Respect. Таким образом, Taos стал самым доступным среди кроссоверов Volkswagen.

При этом Volkswagen Taos отличает, пожалуй, наиболее яркий стиль и технологичность в этом сегменте. Динамичный экстерьер и уровень оснащения выделяют кроссовер на фоне конкурентов. Например, все комплектации оснащаются светодиодными фарами, автоматическими стеклоподъемниками, подогревом руля. Уже во второй «снизу» комплектации доступны электроприводы водительского сиденья. Опциональная цифровая комбинация приборов с возможностью менять стиль оформления также не является чем-то обыденным в этом классе автомобилей.

Еще одна приятная «фишка» нового Taos — новая медиасистема VW Play, которая устанавливается во все автомобили, за исключением базовой комплектации. Это дисплей на 10 дюймов, операционная система Android с возможностью скачивать приложения. Яндекс.Навигатор, кстати, уже предустановлен. Плавность работы системы была отдельно оценена в многочисленных обзорах модели.

Слоган, с которым Volkswagen вывел на рынок новый Taos, звучит как «Выезжай за рамки». В свою очередь, аудитория модели заявлена молодая — от 30 лет. На ее запросы Volkswagen отвечает новыми, «внерамочными», сочетаниями в Taos силовых агрегатов, коробок, вариантов экстерьера и интерьера, мультимедиа и многих других опций.

*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Respect(Респект)110 л.с. MPI 2WD МКПдо 31.08.2021.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры марки Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

Телефон: +7 812 331 99 94.

 www.volkswagen-petersburg.ru.

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