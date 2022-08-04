Где будут закупаться дипломаты?

Представители консульств и дипломатических миссий получат возможность закупать в специальных магазинах. Таковые откроются в Москве и Петербурге. Расплачиваться в них можно будет в рублях, долларах и евро.

Владельцем этих специализированных магазинов станет компания, которая будет выбрана по итогам конкурса. Дипломаты смогут приобретать товары дешевле, поскольку торговая пошлина в данном случае не предусмотрена.

«Питерец.ру» отмечает, что магазины будут также доступны для представителей международных организаций, которые работают в РФ. Однако эти работники должны будут иметь аккредитацию нашего МИДа.

В этих магазинах будут торговать обычными товарами – кондитеркой, алкоголем, сигаретами. Еще там можно будет купить косметику, парфюмерию и даже смартфоны.