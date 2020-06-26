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Питерец.ру » Экономика » Магазины «Виктория» закрываются

Магазины «Виктория» закрываются

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Сеть «Виктория» закрывает свои магазины в Петербурге и Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что ГК «Дикси», владеющая сетью магазинов «Виктория», решила закрыть эти супермаркеты в Петербурге и Ленинградской области. Поводом для такого решения стал низкий объем продаж. В этом отношении магазины в Москве оказались более прибыльными. Что касается Северной столицы и Ленобласти, здесь результаты не совпали с имеющимися ожиданиями.

Однако пока не ясно, собирается ли ритейлер полностью уходить с петербургского и областного рынков. Не исключено, что для этой продуктовой сети будет выбрана иная стратегия расположения торговых точек. Возможно, в дальнейшем магазины «Виктория» откроются здесь по другим адресам, ведь фактор грамотного расположения играет большую роль для успеха предприятия.

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