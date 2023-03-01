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Питерец.ру » Экономика » Что со свободными помещениями?

Что со свободными помещениями?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В городе почти не осталось помещений под магазины и рестораны

«Питерец.ру» отмечает, что в торговых зонах Северной столицы почти не осталось помещений, которые можно использовать для общепита и магазинов. В течение 2022 году открывшихся точек оказалось на 8% больше, чем закрывшихся.

На этом фоне выбивается ул. Рубинштейна. Там количество свободных помещений увеличилось. Наиболее востребованных местом для кафе, ресторанов и магазинов остается Невский пр-т, где в 2022 году открылось 35 новых заведений общепита. Что касается магазинов, по 13 новых точек появилось на Большом пр-те и ул. Садовой.

Если смотреть на вакансии в этих местах, то их объем уменьшился на 1,5%. Сейчас данный показатель находится на уровне 8,5%. В целом магазины и предприятия общепита продолжают развиваться.

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