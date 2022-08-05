Зачем им duty free?

Владимир Соловьев усомнился в целесообразности duty free для дипломатов. Он считает, что не нужно создавать особые условия для представителей зарубежных дипмиссий. В этом нет никакого смысла.

Свою позицию Соловьев аргументирует тем, что для наших дипломатов за рубежом никто особых условий не создает. Владимир Рудольфович также добавил, что в таких магазинах начнутся проблемы. Владельцы будут говорить, что у них мало покупателей, и клиентскую базу необходимо расширить. Подобное в нашей истории уже было.

Соловьев озвучил эту точку зрения в своем Телеграм-канале. «Питерец.ру» считает, что в позиции телеведущего есть большая доля здравого смысла. Поэтому к идее таких магазинов нужно подойти разумно.