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Питерец.ру » Экономика » Вместо «Призмы» – новые магазины

Вместо «Призмы» – новые магазины

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Вместо супермаркетов Prisma откроются российские магазины

Свято место пусто не бывает! Так гласит народная мудрость. Именно этот принцип соблюдается после ухода иностранных компаний с нашего рынка. Российские предприниматели охотно занимают освободившиеся ниши.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице перестали работать 15 супермаркетов Prisma. Финская компания прекратила свою деятельность в Петербурге, чем охотно воспользовались в Х5.

Известный ритейлер выкупил торговые точки и теперь откроет там свои магазины. В настоящий момент уже начали работать 2 магазина «Карусель». До конца июня планируется открытие еще 11 супермаркетов. Кроме того, решается вопрос по двум оставшимся магазинам Prisma. В Х5 намерены сохранить персонал, а также продлить договоры с арендодателями. 

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