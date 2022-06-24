Вместо «Призмы» – новые магазины

Свято место пусто не бывает! Так гласит народная мудрость. Именно этот принцип соблюдается после ухода иностранных компаний с нашего рынка. Российские предприниматели охотно занимают освободившиеся ниши.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице перестали работать 15 супермаркетов Prisma. Финская компания прекратила свою деятельность в Петербурге, чем охотно воспользовались в Х5.

Известный ритейлер выкупил торговые точки и теперь откроет там свои магазины. В настоящий момент уже начали работать 2 магазина «Карусель». До конца июня планируется открытие еще 11 супермаркетов. Кроме того, решается вопрос по двум оставшимся магазинам Prisma. В Х5 намерены сохранить персонал, а также продлить договоры с арендодателями.