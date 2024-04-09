СПб вошел в тройку по самозанятости

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге примерно 618 тыс. самозанятых. Это позволяет городу на Неве занимать 3 место по данному показателю в стране. Причем количество людей с таким статусом продолжает расти.

Сейчас в России 10 млн самозанятых, режим НПД действует 5 лет. За данный период было зафиксировано доходов на сумму более 3,5 трлн руб. Самозанятые создали более 2 млрд чеков, уплатили свыше 141 млн руб. налогов.

В число самых востребованных направлений для самозанятых входят такси, грузоперевозки, ремонт, маркетинговые услуги, сдача квартир, репетиторство и продажа товаров собственного производства. Самозанятые платят налог 4% при сделках с обычными физлицами и 6% – при работе с ИП и юрдицами.