Фальшивок стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что активность фальшивомонетчиков значительно снизилась. Так в 3-м квартале текущего года в Северной столице было изъято 511 фальшивых купюр. Это на 56% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Число подделок сократилось и по всему СЗФО. Таких банкнот стало в 1,5 раза меньше. Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовались 5-тысячные купюры. Однако это количество стремительно сокращается.

Такая тенденция обусловлена высоким уровнем защиты банкнот и умением людей отличить фальшивку от настоящих денег. Причем зачастую для этого даже не требуется специальное оборудование.

Эксперты рекомендуют всегда проверять банкноты при расчете наличными. Если же какая-то купюра вызывает сомнение, лучше проверить ее в банке.