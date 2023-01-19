Какие иномарки продаются в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что автосалоны Северной столицы представили иномарки, выпущенные в 2022 году. Некоторые модели поступили в город благодаря параллельному импорту. Они продаются без пробега.

Среди таких иномарок «Фольксваген Туарег» и «Фольксваген Мультивэн». Автомобили марки «Ауди» были доставлены из Белоруссии и Казахстана. Еще петербуржцы могут купить новые машины «Хендай». Это авто поступило из Кореи и Калининграда.

Так что, несмотря на санкции, для жителей Петербурга доступна автомобильная продукция зарубежных брендов. Схема с параллельным импортом доказывает свою эффективность. Она активно применяется в нашей стране и позволяет обойти санкционные ограничения.