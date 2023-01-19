ента новостей

10:33
Уже есть подснежники!
10:19
Сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд «Нетрезвый водитель»
10:16
В Петроградском районе от мошенников пострадал известный ученый
10:01
У Гостилиц произошло массовое ДТП. Двое погибли, трое госпитализированы
09:52
Какие иномарки продаются в Петербурге?
09:41
В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение
09:30
Почему подорожало отопление?
18:03
Владимир Путин поблагодарил Волонтёров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда
18:00
Единороссы парламентов Петербурга и Мурманска провели видеомост к 80-летию «Ленинградской Победы»
17:31
В Петербурге полицейские изъяли у двух наркосбытчиков свыше 850 граммов мефедрона
16:57
Выставка, приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда открылась в Историческом парке
16:40
На «Скандинавии» столкнулись два легковых автомобиля и большегруз. Есть погибший
15:16
Ленобласть чтит память героев, прорвавших блокаду Ленинграда
15:06
Всероссийская встреча блогеров пройдет в Петербурге
14:58
В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта
14:51
Петербургский самбист – герой фильма «Ген самбиста» доказал своё лидерство на Межрегиональном Рождественском турнире
14:49
Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных
14:48
В Ленобласти рецидивист надругался над 6-летним мальчиком
14:45
В Ленобласти мужчину осудят за нападение на 77-летнего пенсионера
14:44
Захоронение бездомных и безродных людей стало для «похоронной мафии» в Петербурге источником дохода
13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
13:14
Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке
13:07
В Петербурге вор-рецидивист ограбил сетевой магазин
13:02
В Пушкине задержали подозреваемого в грабеже
12:52
В Петербурге мигранта похитили, ограбили и изнасиловали
12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
12:36
В центре Петербурга вор-рецидивист украл у женщины из кармана пальто телефон
12:31
В Луге мошенники выманили у пенсионерки 3,6 миллиона рублей
12:11
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню
10:19
В Выборге иномарка врезалась в столб, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Какие иномарки продаются в Петербурге?

Какие иномарки продаются в Петербурге?

0
34
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
carsweek.ru
Какие новые иномарки можно купить в автосалонах Северной столицы?

«Питерец.ру» сообщает, что автосалоны Северной столицы представили иномарки, выпущенные в 2022 году. Некоторые модели поступили в город благодаря параллельному импорту. Они продаются без пробега.

Среди таких иномарок «Фольксваген Туарег» и «Фольксваген Мультивэн». Автомобили марки «Ауди» были доставлены из Белоруссии и Казахстана. Еще петербуржцы могут купить новые машины «Хендай». Это авто поступило из Кореи и Калининграда.

Так что, несмотря на санкции, для жителей Петербурга доступна автомобильная продукция зарубежных брендов. Схема с параллельным импортом доказывает свою эффективность. Она активно применяется в нашей стране и позволяет обойти санкционные ограничения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-04-2020, 09:43
Автомобили все равно продаются
16-03-2020, 09:41
Самые популярные авто
19-11-2021, 09:07
Какие авто наиболее популярны?
6-07-2020, 10:11
Подержанные машины дешевеют
15-09-2021, 07:51
Какие авто наиболее популярны?
9-03-2021, 15:13
В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарок

Происшествия на дорогах

0
41
Сегодня, 10:01
У Гостилиц произошло массовое ДТП. Двое погибли, трое госпитализированы
0
40
Сегодня, 09:41
В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение
0
111
Вчера, 16:40
На «Скандинавии» столкнулись два легковых автомобиля и большегруз. Есть погибший
0
102
Вчера, 12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
Наверх