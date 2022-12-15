Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн солода из Финляндии

В Ленинградской области на российско-финляндской границе в МАПП Торфяновка государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещён ввоз 20 тонн ячменного солода. Партия пророщенного зерна следовала из Финляндии в адрес московской оптовой компании.

В ходе контроля качества, безопасности зерна и продуктов его переработки должностным лицом ведомства было установлено, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют данные о проведении лабораторных исследований на показатель – генетически модифицированный организм.

В связи нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ввоз партии солода на территорию Российской Федерации был запрещён.