ента новостей

16:06
В Петербурге открыт необычный арт-объект «Новой культурной и туристской географии»
16:00
В Петербурге обсудили вопросы противодействия Covid-19 и другим инфекционным заболеваниям
15:44
Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн солода из Финляндии
15:37
В СПбГУ обсудили транспортную реформу
15:34
Ректор Корабелки участвует в работе форума «Передовые цифровые и производственные технологии»
15:32
В Смольном продолжают игнорировать проблему критического износа труб
15:01
На пожаре в Новосергеевке обнаружили обгоревшее тело
14:32
В Госдуме приняли во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты
14:24
На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП
14:19
В воинское подразделение в ДНР доставлено снаряжение из Санкт-Петербурга
14:13
В Петербурге задержали мужчину, порезавшего своего соседа
14:08
В деревне Новое Девяткино задержали интернет-мошенника
13:59
В Кировском районе столкнулись две иномарки. 36-летняя автоледи скончалась в больнице
13:50
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на студента
13:42
В Кингисеппе разыскивают мужчину, стрелявшего из травмата в местного жителя
13:37
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге автомобиля местной автоледи
13:18
В Петербурге раскрыли убийство девушки 16-летней давности
12:25
«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости
11:02
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту прорыва трубопровода на улице Дыбенко
10:53
Полицейские раскрыли убийство 17-летней петербурженки в Подмосковье
10:49
В Кронштадте подростки снегом потушили Вечный огонь
09:29
Какая профессия самая востребованная?
09:16
По требованию прокурора жильцам 4 многоквартирных домов произведен перерасчет за коммунальные услуги
08:56
Каникулы начнутся раньше
08:25
Айтишники стали получать чуть больше
18:58
Виталий Милонов помог в сборе и передаче посылок для участников СВО и гумпомощи для жителей Донбасса
18:56
Губернатор Ленобласти наградил талантливую молодежь за победы в конкурсах и на олимпиадах
18:03
Пенсионерка из деревни Старая перевела мошенникам почти 650 тысяч рублей
18:00
В Гатчине пенсионерка отдала мошенникам 140 тысяч рублей
17:55
Почему Российские школьники выбирают креативную среду и какие ценности видят подростки – мультимедиа проект «Билет в будущее» провел исследование среди школьников в 2022 году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн солода из Финляндии

Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн солода из Финляндии

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PxHere
В Ленинградской области Управление Россельхознадзора запретило ввоз 20 тонн солода из Финляндии

В Ленинградской области на российско-финляндской границе в МАПП Торфяновка государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещён ввоз 20 тонн ячменного солода. Партия пророщенного зерна следовала из Финляндии в адрес московской оптовой компании.

В ходе контроля качества, безопасности зерна и продуктов его переработки должностным лицом ведомства было установлено, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют данные о проведении лабораторных исследований на показатель – генетически модифицированный организм. 

В связи нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ввоз партии солода на территорию Российской Федерации был запрещён.

Источник: Россельхознадзор
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-01-2022, 12:22
В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки
9-11-2022, 18:01
В Петербурге запретили ввоз 27 тонн небезопасного риса
15-11-2022, 09:30
В Петербург не пропустили 100 тонн рисовой крупы, которая не прошла исследования на ГМО
16-09-2022, 17:25
Россельхознадзор запретил ввоз почти 250 тонн арахиса
24-11-2022, 14:42
Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн потенциально небезопасных семян чиа
2-11-2021, 14:38
В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 14:24
На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП
0
270
13-12-2022, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
0
300
13-12-2022, 10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
0
222
12-12-2022, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
Наверх