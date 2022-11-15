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Питерец.ру » Экономика » В Петербург не пропустили 100 тонн рисовой крупы, которая не прошла исследования на ГМО

В Петербург не пропустили 100 тонн рисовой крупы, которая не прошла исследования на ГМО

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63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PxHere
В Петербурге Управление Россельхознадзора запретило ввоз 100 тонн рисовой крупы, которая не прошла исследования на ГМО

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён контроль 100 тонн рисовой крупы, которая ввозилась на территорию Российской Федерации из Индии. Груз следовал в адрес калининградского юридического лица, осуществляющего оптовую торговлю пищевыми продуктами.

В ходе проведения контроля качества и безопасности рисовой крупы должностным лицом ведомства было установлено, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют результаты лабораторных исследований на показатель ГМО, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз партии крупы на территорию страны запрещён, осуществлен возврат груза.

Источник: Россельхознадзор
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