В Петербург не пропустили 100 тонн рисовой крупы, которая не прошла исследования на ГМО

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён контроль 100 тонн рисовой крупы, которая ввозилась на территорию Российской Федерации из Индии. Груз следовал в адрес калининградского юридического лица, осуществляющего оптовую торговлю пищевыми продуктами.

В ходе проведения контроля качества и безопасности рисовой крупы должностным лицом ведомства было установлено, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют результаты лабораторных исследований на показатель ГМО, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз партии крупы на территорию страны запрещён, осуществлен возврат груза.