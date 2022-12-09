Рынок труда стабилизируется

Рынок труда Северной столицы постепенно стабилизируется. Об этом можно судить на основании статистических данных. Например, за последние 2 недели сократилось число работников, находящихся в простое.

Сейчас таковых осталось 7,4 тыс. человек, что на 371 сотрудник меньше, чем раньше. В режиме неполной занятости трудятся около 1,5 тыс. человек. Это на 255 сотрудников меньше, нежели в прошлый период.

Что касается безработных, то их количество тоже сокращается. В Петербурге их осталось 15,2 тыс. 2 недели назад было на 612 человек больше. Эти показатели озвучил вице-губернатор Москаленко.