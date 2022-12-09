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Питерец.ру » Экономика » Рынок труда стабилизируется

Рынок труда стабилизируется

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tripadvisor.ru
Работников, находящихся в простое, становится меньше

Рынок труда Северной столицы постепенно стабилизируется. Об этом можно судить на основании статистических данных. Например, за последние 2 недели сократилось число работников, находящихся в простое.
Сейчас таковых осталось 7,4 тыс. человек, что на 371 сотрудник меньше, чем раньше. В режиме неполной занятости трудятся около 1,5 тыс. человек. Это на 255 сотрудников меньше, нежели в прошлый период.
Что касается безработных, то их количество тоже сокращается. В Петербурге их осталось 15,2 тыс. 2 недели назад было на 612 человек больше. Эти показатели озвучил вице-губернатор Москаленко.
«Питерец.ру» отмечает, что цены в городе тоже являются стабильными. В общем, в Северной столицы хорошие условия.
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